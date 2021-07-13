Tchad : nomination d'attachés de presse ministériels

Par décret n°115 du 12 juillet 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés Attachés de Presse dans les départements ministériels ci après :



• Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger : MAHAMAT ISMAËL YOUSSOUF en remplacement de GAPILI MISSET.



• Ministère de la Justice, chargé des droits humains : ABAKAR MAHAMAT GUIAGOUSSO en remplacement de MAHAMAT ISSA DJARAT.



• Ministère délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la défense Nationale, des anciens combattants et victimes de guerre : OUMAR CHARAFI OUMAR, poste vacant.



وزارة الإعلام/تعيين ملحقين إعلاميين ومكلفين بالعلاقات العامة



بموجب المرسوم رقم 115/ر م ع إ/ر و إ/و إ/2021 المؤرخ في 12 يوليو 2021 تم تعيين الموظفين الآتية اسماؤهم ملحقين إعلاميين ومكلفين بالعلاقات العامة بالوزارات التالية:



وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج: السيد محمد إسماعيل يوسف خلفا للسيد قابيلي ميسيه



وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان: السيد أبكر محمد قياقوسو خلفا للسيد محمد عيسى جراد



الوزارة المنتدبة لدى رئاسة المجلس، المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب: السيد عمر شرفي عمر، منصب شاغر