Tchad : nomination de 19 greffiers à la Cour des comptes

Par décret N°0948/PR/PM/MJDH/2025 du 16 mai 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Greffiers à la Cour des Comptes :
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● TAROUMBAYE EMMANUEL
● MAHAMAT HAMID MALLIMI;
● ABDERAHIM ALI DAOUD;
● MORKAM TOPAN CHRISTIANE;
● MAYANGAR EMMANUEL;
● ABDERAHIM DJIDDA HASSAN TOM;
● DJEROBE DOMBON JEAN;
● DILLAH DON TOGLENGAR
● WADDE DAYE ADOUME
● MERAM MAHAMAT OUDA
● FATIME ZARA ALI ADAMOU
● RONEL PARFAITE
● NICODEME KLARADI
● ABDELBASSID ABOUBAKAR ALHABO;
● ALI BARKAYE YOUSSOUBO
●HALIMATA KHASSIM MAHAMAT
● NODJIWAM JULIE
● WELBA MAI AWE MIREILLE
● REMADJI ADOUM TETATY
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● TAROUMBAYE EMMANUEL
● MAHAMAT HAMID MALLIMI;
● ABDERAHIM ALI DAOUD;
● MORKAM TOPAN CHRISTIANE;
● MAYANGAR EMMANUEL;
● ABDERAHIM DJIDDA HASSAN TOM;
● DJEROBE DOMBON JEAN;
● DILLAH DON TOGLENGAR
● WADDE DAYE ADOUME
● MERAM MAHAMAT OUDA
● FATIME ZARA ALI ADAMOU
● RONEL PARFAITE
● NICODEME KLARADI
● ABDELBASSID ABOUBAKAR ALHABO;
● ALI BARKAYE YOUSSOUBO
●HALIMATA KHASSIM MAHAMAT
● NODJIWAM JULIE
● WELBA MAI AWE MIREILLE
● REMADJI ADOUM TETATY