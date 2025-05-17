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Tchad : nomination de 19 greffiers à la Cour des comptes


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Mai 2025



Tchad : nomination de 19 greffiers à la Cour des comptes
Par décret N°0948/PR/PM/MJDH/2025 du 16 mai 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Greffiers à la Cour des Comptes :
`
●  TAROUMBAYE EMMANUEL
● MAHAMAT HAMID MALLIMI;
● ABDERAHIM ALI DAOUD;
● MORKAM TOPAN CHRISTIANE;
● MAYANGAR EMMANUEL;
● ABDERAHIM DJIDDA HASSAN TOM;
● DJEROBE DOMBON JEAN;
● DILLAH DON TOGLENGAR
● WADDE DAYE ADOUME
● MERAM MAHAMAT OUDA
●  FATIME ZARA ALI ADAMOU
● RONEL PARFAITE
● NICODEME KLARADI
● ABDELBASSID ABOUBAKAR ALHABO;
● ALI BARKAYE YOUSSOUBO
●HALIMATA KHASSIM MAHAMAT 
● NODJIWAM JULIE
● WELBA MAI AWE MIREILLE
● REMADJI ADOUM TETATY


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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