Tchad : nomination de 30 assistants à l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption

Par décret N•0367/PR/2024 du 21 août 2024, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées Assistants à l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC). Il s’agit de :
1. M. ABDELKERIM BACHAR RABE
2. M. AHMAT ALKHALI AHMAT
3. M. AHMAT KOLLOU ALLATCHI
4. M. ALHADJ ISSA DJIDDA
5. M. ALI OUSMANE SOUGUI
6. M. DANNA ABAKAR
7. M. DENIS NDIGUIDJIM
8. M. DJOUMA TOUCKA
9. M. DORSIA FINA
10. M. ISSA AHMAT NABIA
11. M. ISSA SASSOU. NGAISSOU
12. M. KHALIL SEID BAUCHE
13. M. MAHAMAT ABAKAR ISMAEL
14. M. MAHAMAT ADAM IREGUÉ
15. M. MAHAMAT ALI MAHAMAT ZENE
16. M. MAHAMAT HAKI ABDELKERIM
17. M. MAHAMAT HISSEIN
18. M. MAHAMAT MAZENE TAHIR
19. M. MAHAMAT YAYA HISSEIN
20. M. MAHMOUD ABDOULAYE FODI
21. Mme BÉATRICE TAMBOULA
22. Mme CHÉRIFIÉ ABDERAHIM DINGUESS
23. Mme. DEMBA KORYOM
24. Mme. FÉLICITÉ MADMADJI
25. Mme HAPSITA DJIBRINE ASSALI
26. Mme LAPAIX WEIDOU ADEJOUE
27. Mme STELLA DJORBAYE
28. Mme. MARIAM MAHAMAT ADJID
29. Mme NOUDJILEMBAYE DIONKITO LEONIE
30. M. NEKIBINA THÉOPHILE
1. M. ABDELKERIM BACHAR RABE
2. M. AHMAT ALKHALI AHMAT
3. M. AHMAT KOLLOU ALLATCHI
4. M. ALHADJ ISSA DJIDDA
5. M. ALI OUSMANE SOUGUI
6. M. DANNA ABAKAR
7. M. DENIS NDIGUIDJIM
8. M. DJOUMA TOUCKA
9. M. DORSIA FINA
10. M. ISSA AHMAT NABIA
11. M. ISSA SASSOU. NGAISSOU
12. M. KHALIL SEID BAUCHE
13. M. MAHAMAT ABAKAR ISMAEL
14. M. MAHAMAT ADAM IREGUÉ
15. M. MAHAMAT ALI MAHAMAT ZENE
16. M. MAHAMAT HAKI ABDELKERIM
17. M. MAHAMAT HISSEIN
18. M. MAHAMAT MAZENE TAHIR
19. M. MAHAMAT YAYA HISSEIN
20. M. MAHMOUD ABDOULAYE FODI
21. Mme BÉATRICE TAMBOULA
22. Mme CHÉRIFIÉ ABDERAHIM DINGUESS
23. Mme. DEMBA KORYOM
24. Mme. FÉLICITÉ MADMADJI
25. Mme HAPSITA DJIBRINE ASSALI
26. Mme LAPAIX WEIDOU ADEJOUE
27. Mme STELLA DJORBAYE
28. Mme. MARIAM MAHAMAT ADJID
29. Mme NOUDJILEMBAYE DIONKITO LEONIE
30. M. NEKIBINA THÉOPHILE