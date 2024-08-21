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Tchad : nomination de 30 assistants à l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Août 2024



Tchad : nomination de 30 assistants à l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption
Par décret N•0367/PR/2024 du 21 août 2024, les personnalités dont les noms suivent, sont nommées Assistants à l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC). Il s’agit de :

1. M. ABDELKERIM BACHAR RABE
2. M. AHMAT ALKHALI AHMAT
3. M. AHMAT  KOLLOU ALLATCHI
4. M.  ALHADJ  ISSA DJIDDA
5. M. ALI OUSMANE  SOUGUI
6. M. DANNA ABAKAR
7. M.  DENIS NDIGUIDJIM
8. M. DJOUMA  TOUCKA
9. M. DORSIA FINA
10. M. ISSA  AHMAT NABIA
11. M. ISSA  SASSOU. NGAISSOU
12.  M. KHALIL SEID  BAUCHE
13.  M.  MAHAMAT ABAKAR  ISMAEL
14. M.  MAHAMAT ADAM IREGUÉ
15. M.  MAHAMAT ALI MAHAMAT ZENE 
16.  M.  MAHAMAT HAKI ABDELKERIM
17. M.  MAHAMAT HISSEIN
18. M.  MAHAMAT MAZENE TAHIR
19. M.  MAHAMAT YAYA  HISSEIN
20. M.  MAHMOUD ABDOULAYE FODI
21.  Mme  BÉATRICE  TAMBOULA
22.  Mme  CHÉRIFIÉ  ABDERAHIM DINGUESS
23. Mme. DEMBA  KORYOM
24. Mme. FÉLICITÉ MADMADJI
25. Mme  HAPSITA  DJIBRINE  ASSALI
26. Mme  LAPAIX WEIDOU ADEJOUE
27. Mme  STELLA  DJORBAYE 
28.  Mme. MARIAM  MAHAMAT ADJID 
29.  Mme  NOUDJILEMBAYE  DIONKITO  LEONIE
30.  M.  NEKIBINA  THÉOPHILE


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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