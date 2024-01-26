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Tchad : nomination de 6 nouveaux membres au Conseil national de transition (CNT)


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2024



Tchad : nomination de 6 nouveaux membres au Conseil national de transition (CNT)
Par Décret N°0027/PT/2024 du 26 janvier 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Membres du Conseil National de Transition (CNT):

Il s'agit de :
1. M. SEFFADINE MAHAMAT ADOUM;
2. M. ORDJEI ABDERAHIM CHAHA;
3. M. IZADINE AHMAT TIDJANI ;
4. M. DJASRABE KIMASSOUM;
5.  Mme CLAUDIA MOH-NDOMAL HOINATHY;
6. M. BOUKHARI AL-HADJ OUSMANE BOULADI.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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