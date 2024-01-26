Tchad : nomination de 6 nouveaux membres au Conseil national de transition (CNT)

Par Décret N°0027/PT/2024 du 26 janvier 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Membres du Conseil National de Transition (CNT):
Il s'agit de :
1. M. SEFFADINE MAHAMAT ADOUM;
2. M. ORDJEI ABDERAHIM CHAHA;
3. M. IZADINE AHMAT TIDJANI ;
4. M. DJASRABE KIMASSOUM;
5. Mme CLAUDIA MOH-NDOMAL HOINATHY;
6. M. BOUKHARI AL-HADJ OUSMANE BOULADI.
Il s'agit de :
1. M. SEFFADINE MAHAMAT ADOUM;
2. M. ORDJEI ABDERAHIM CHAHA;
3. M. IZADINE AHMAT TIDJANI ;
4. M. DJASRABE KIMASSOUM;
5. Mme CLAUDIA MOH-NDOMAL HOINATHY;
6. M. BOUKHARI AL-HADJ OUSMANE BOULADI.