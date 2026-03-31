Tchad : nomination de nouveaux chefs magasiniers dans les établissements pénitentiaires

Le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, a procédé à la nomination de nouveaux chefs magasiniers au sein des établissements pénitentiaires du pays, à travers un arrêté signé le 30 mars 2026.



Cet arrêté, pris par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Dr Youssouf Tom, s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’administration pénitentiaire et de l’amélioration de la gestion des ressources au sein des maisons d’arrêt. Au total, plusieurs agents pénitentiaires ont été désignés pour assurer les fonctions de magasiniers dans différentes structures carcérales à travers le territoire national.



Parmi les bénéficiaires de ces nominations figurent notamment :

Mahamat Alifa Nouba à la maison d’arrêt de Klessoum ; Memti Asrangar à la maison d’arrêt d’Abéché ;

Djamal Ahmat Khamis à la maison d’arrêt de Moussoro ; Fergane Volonte Wambere à la maison d’arrêt de Bol ;

Abdoulaye Moustapha à la maison d’arrêt de Faya ; Youssouf Adoum Daoud à la maison d’arrêt de Fada ;

Ramadan Biani à la maison d’arrêt d’Adré ;

Hamid Mahamat Madjiri à la maison d’arrêt de Guéréda ; Mahamat Moussa Mahamat à la maison d’arrêt d’Amdjarass ;

Hassan Adoum Bolobo à la maison d’arrêt de Korotoro.



Ces nominations visent à assurer une meilleure organisation des stocks et des approvisionnements dans les établissements pénitentiaires, un maillon essentiel pour le bon fonctionnement des structures carcérales.