Tchad : nomination de nouveaux commandants à la Garde nationale et nomade

بموجب المرسوم رقم 370/ر م ع إ/روإ/وإألام /2021 المؤرخ في 23 أغسطس 2021 تم تعيين الضباط السامين بقوات الدفاع والأمن الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية بالحرس الوطني التشادي للبدو والرحل :



قائد الحرس الوطني التشادي للبدو والرحل: الجنرال أبكر شوا، خلفا للجنرال محمد صالح براهيم



النائب الأول لقائد الحرس : الجنرال عبد الرحمن جيمي، خلفا لأحمد قوكوني الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



النائب الثاني لقائد الحرس: الجنرال إسحاق كوتي، خلفا للعقيد حامد احمد عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

Par décret n°370 du 23 août 2021, les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT):Commandant de la GNNT: Général ABAKAR CHOUA en remplacement de Général MAHAMAT SALEH BRAHIM.•Commandant de la GNNT 1er Adjoint: Général ABDRAMANE DJIMI en remplacement de AHMAT GOUKOUNI, appelé à d'autres fonctions.Commandant de la GNNT 2ème Adjoint: Général ISSAKH KOTY en remplacement de Colonel HAMIT AHMAT ISSA, appelé à d'autres fonctions.