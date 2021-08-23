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TCHAD

Tchad : nomination de nouveaux commandants à la Garde nationale et nomade


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Août 2021



Tchad : nomination de nouveaux commandants à la Garde nationale et nomade
Par décret n°370 du 23 août 2021, les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT):

Commandant de la GNNT: Général ABAKAR CHOUA en remplacement de Général MAHAMAT SALEH BRAHIM.

•Commandant de la GNNT 1er Adjoint: Général ABDRAMANE DJIMI en remplacement de AHMAT GOUKOUNI, appelé à d'autres fonctions.

Commandant de la GNNT 2ème Adjoint: Général ISSAKH KOTY en remplacement de Colonel HAMIT AHMAT ISSA, appelé à d'autres fonctions.

 
بموجب المرسوم رقم 370/ر م ع إ/روإ/وإألام /2021 المؤرخ في 23 أغسطس 2021 تم تعيين الضباط السامين بقوات الدفاع والأمن الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية بالحرس الوطني التشادي للبدو والرحل :

قائد الحرس الوطني التشادي للبدو والرحل: الجنرال أبكر شوا، خلفا للجنرال محمد صالح براهيم

النائب الأول لقائد الحرس : الجنرال عبد الرحمن جيمي، خلفا لأحمد قوكوني الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

النائب الثاني لقائد الحرس: الجنرال إسحاق كوتي، خلفا للعقيد حامد احمد عيسى الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


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