Tchad : nomination de nouveaux surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt de Klessoum

Dans le cadre du renforcement du système pénitentiaire national, les autorités de la Tchad ont procédé à une nouvelle série d’affectations au sein de l’administration pénitentiaire. Un arrêté officiel émis par le ministère de la Justice et des Droits humains annonce la nomination de plusieurs surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt et de correction de Klessoum.



Ce texte, fondé sur plusieurs lois et décrets encadrant l’organisation et le fonctionnement du système pénitentiaire, vise à améliorer la gestion des établissements carcéraux ainsi que la sécurité interne. Il s’inscrit dans une dynamique globale de réforme et de professionnalisation du personnel pénitentiaire.



Parmi les principales nominations figurent celle du surveillant chef Abdel-Aziz Yahya Abdoulaye, chargé de la sécurité interne de l’établissement, ainsi que son adjoint, le surveillant chef de premier grade Toidibaye Service.

