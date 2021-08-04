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TCHAD

Tchad : nomination des PCA des sociétés d'État et des sociétés parapubliques


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Août 2021



Tchad : nomination des PCA des sociétés d'État et des sociétés parapubliques
Par décret n°212 du 4 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Présidents des Conseils d'Administration des Entités ci-après :

Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)
Président du Conseil d'Administration: Monsieur DAGO YACOUBA en remplacement de MAHAMAT NASSER HASSAN.

Nouvelle Société Textile du Tchad (NSTT)
Président du Conseil d'Administration: Monsieur IGNABAYE CLAUDE IGNERA en remplacement de DJIMASBEYE NATHOGNA.
 

بموجب المرسوم رقم 212 /ر م ع إ/2021 المؤرخ في 04 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها رؤساء مجالس إدارة الهياكل المذكورة أدناه :

الشركة التشادية للمحروقات
رئيس مجلس الإدارة : السيد الدقو يعقوب، خلفا للسيد محمد ناصر حسن

الشركة التشادية الجديدة للنسيج
رئيس مجلس الإدارة : السيد انياباي كلود إينييرا، خلفا للسيد جيماسباي ناتونيا


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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