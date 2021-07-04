Tchad : nominations à l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT)



بموجب المرسوم رقم 105/ر م ع إ/ر و إ/و ب ط/2021 المؤرخ في 2 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بالإدارة العامة لسلطة تنظيم القطاع البترولي في تشاد :



المدير العام: السيد آدم جمعة صابون، خلفا للسيد كودو شوكو



المدير العام النائب: السيد محمد كوشي بوكور، خلفا للسيد حامد جومينو جمعة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

Par décret N°105 du 02 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction générale de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier Aval au Tchad (ARSAT):Directeur général :en remplacement de KODOU CHOUKOU.Directeur général adjoint :en remplacement de HAMID DJOUMINO DJOUMA, appelé à d'autres fonctions.