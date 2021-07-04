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TCHAD

Tchad : nominations à l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Juillet 2021



Tchad : nominations à l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT)
Par décret N°105 du 02 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction générale de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier Aval au Tchad (ARSAT):

Direction Générale
Directeur général : ADOUM DJIMET SABOUN en remplacement de KODOU CHOUKOU.
Directeur général adjoint : MAHAMAT KOCHI BOKOR en remplacement de HAMID DJOUMINO DJOUMA, appelé à d'autres fonctions.

بموجب المرسوم رقم 105/ر م ع إ/ر و إ/و ب ط/2021 المؤرخ في 2 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بالإدارة العامة لسلطة تنظيم القطاع البترولي في تشاد :

المدير العام: السيد آدم جمعة صابون، خلفا للسيد كودو شوكو

المدير العام النائب: السيد محمد كوشي بوكور، خلفا للسيد حامد جومينو جمعة الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


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