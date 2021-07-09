Tchad : nominations à l'INSEED et au FONAP

Par décret n°112 du 09 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Institutions et Organismes suivants :
Institut National de Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
- Directeur Général: Monsieur BARADINE MOURSAL KOURDA, maintenu.
- Directrice Générale Adjointe: Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI en remplacement de Madame ADAMA MOUSSA KADAM, appelée à d'autres fonctions.
Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP)
- Directeur : Monsieur HAMID YAMOUDA DJORBO en remplacement de Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, appelée à d'autres fonctions.
Institut National de Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
- Directeur Général: Monsieur BARADINE MOURSAL KOURDA, maintenu.
- Directrice Générale Adjointe: Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI en remplacement de Madame ADAMA MOUSSA KADAM, appelée à d'autres fonctions.
Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP)
- Directeur : Monsieur HAMID YAMOUDA DJORBO en remplacement de Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, appelée à d'autres fonctions.
بموجب المرسوم رقم 112/ر م ع إ/ر و إ/و إ ت ت ت د/2021 المؤرخ في 09 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بالمؤسسات والهيئات المذكورة أدناه :
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية والديموغرافية
المدير العام: السيد بحر الدين مرسال كوردة، يحتفظ بمنصبه
المديرة العامة النائبة : السيدة نجوى محمد عبد الباقي خلفا للسيدة آدمة موسى خدام التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني
المدير : السيد حامد يامودا جوريو ، خلفا للسيدة نجوى محمد عبد الباقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية والديموغرافية
المدير العام: السيد بحر الدين مرسال كوردة، يحتفظ بمنصبه
المديرة العامة النائبة : السيدة نجوى محمد عبد الباقي خلفا للسيدة آدمة موسى خدام التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى
الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني
المدير : السيد حامد يامودا جوريو ، خلفا للسيدة نجوى محمد عبد الباقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى