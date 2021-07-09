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Tchad : nominations à l'INSEED et au FONAP


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Juillet 2021



Tchad : nominations à l'INSEED et au FONAP
Par décret n°112 du 09 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Institutions et Organismes suivants :

Institut National de Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)
- Directeur Général: Monsieur BARADINE MOURSAL KOURDA, maintenu.
- Directrice Générale Adjointe: Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI en remplacement de Madame ADAMA MOUSSA KADAM, appelée à d'autres fonctions.

Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle (FONAP)
- Directeur : Monsieur HAMID YAMOUDA DJORBO en remplacement de Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, appelée à d'autres fonctions.
 
بموجب المرسوم رقم 112/ر م ع إ/ر و إ/و إ ت ت ت د/2021 المؤرخ في 09 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بالمؤسسات والهيئات المذكورة أدناه :

المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية والديموغرافية

المدير العام: السيد بحر الدين مرسال كوردة، يحتفظ بمنصبه

المديرة العامة النائبة : السيدة نجوى محمد عبد الباقي خلفا للسيدة آدمة موسى خدام التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى

الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني

المدير : السيد حامد يامودا جوريو ، خلفا للسيدة نجوى محمد عبد الباقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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