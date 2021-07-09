Tchad : nominations à l'INSEED et au FONAP

بموجب المرسوم رقم 112/ر م ع إ/ر و إ/و إ ت ت ت د/2021 المؤرخ في 09 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بالمؤسسات والهيئات المذكورة أدناه :



المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية والديموغرافية



المدير العام: السيد بحر الدين مرسال كوردة، يحتفظ بمنصبه



المديرة العامة النائبة : السيدة نجوى محمد عبد الباقي خلفا للسيدة آدمة موسى خدام التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى



الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني



المدير : السيد حامد يامودا جوريو ، خلفا للسيدة نجوى محمد عبد الباقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى

Par décret n°112 du 09 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les Institutions et Organismes suivants :- Directeur Général: Monsieur BARADINE MOURSAL KOURDA, maintenu.- Directrice Générale Adjointe: Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI en remplacement de Madame ADAMA MOUSSA KADAM, appelée à d'autres fonctions.- Directeur : Monsieur HAMID YAMOUDA DJORBO en remplacement de Madame NADJWA MAHAMAT ABDELBAGUI, appelée à d'autres fonctions.