Tchad : nominations à la Présidence de la République



بموجب المرسوم رقم 379/ر م ع إ/2021 المؤرخ في 30 أغسطس 202تم تعيين الأشخاص الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية بإدارة الفندقة برئاسة الجمهورية:



المدير : السيد انقرباتينا سابين مارسيل، خلفا للسيد براهيم شريف بديريو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



المدير النائب : السيد بوخيت شرف الدين، خلفا للسيد انقرباتينا سابين مارسيل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

Par décret n°379 du 30 août 2021, les personnes dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction de l'Hôtellerie de la Présidence de la République :Directeur : NGARBATINA SAINBE MARCEL en remplacement de BRAHIM CHERIF BEDERIO, appelé à d'autres fonctions.Directeur adjoint : BOKHIT CHARFADINE en remplacement de NGARBATINA SAINBE MARCEL, appelé à d'autres fonctions.