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Tchad : nominations à la Présidence de la République


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Août 2021



Tchad : nominations à la Présidence de la République
Par décret n°379 du 30 août 2021, les personnes dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction de l'Hôtellerie de la Présidence de la République :

Directeur : NGARBATINA SAINBE MARCEL en remplacement de BRAHIM CHERIF BEDERIO, appelé à d'autres fonctions.
Directeur adjoint : BOKHIT CHARFADINE en remplacement de NGARBATINA SAINBE MARCEL, appelé à d'autres fonctions.
 

بموجب المرسوم رقم 379/ر م ع إ/2021 المؤرخ في 30 أغسطس 202تم تعيين الأشخاص الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية بإدارة الفندقة برئاسة الجمهورية:

المدير : السيد انقرباتينا سابين مارسيل، خلفا للسيد براهيم شريف بديريو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المدير النائب : السيد بوخيت شرف الدين، خلفا للسيد انقرباتينا سابين مارسيل الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


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