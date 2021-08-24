Tchad : nominations au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique





بموجب المرسوم رقم 372/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 المؤرخ في 24 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب الوزير :



إدارة مكتب الوزير

المدير : السيد عثمان أبكر إبراهيم



المستشارون :

المستشار الفني المكلف بالإدارة: السيد جيماسباي انقاربيم

المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: السيد دايانغ مينوا اينوك

المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم وترقية المواطنة: السيدة نيمباي بانينقا

Par décret n°372 du 24 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.DIRECTION DE CABINET:• Directeur: Monsieur OUSMANE ABAKAR IBRAHIM.CONSEILLERS:• Conseiller Technique Chargé de l'Administration: Monsieur DJIMASBEYE NGARBIYIM• Conseiller Technique Chargé des Affaires Juridiques: Monsieur DAYANG MENWA ENOCH• Conseillère Technique Chargée des Enseignements et de la Promotion Civique: Madame NEMBAYE BANINGA.