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Tchad : nominations au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Août 2021



Tchad : nominations au ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique
Par décret n°372 du 24 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.

DIRECTION DE CABINET:
• Directeur: Monsieur OUSMANE ABAKAR IBRAHIM.

CONSEILLERS:
• Conseiller Technique Chargé de l'Administration: Monsieur DJIMASBEYE NGARBIYIM
• Conseiller Technique Chargé des Affaires Juridiques: Monsieur DAYANG MENWA ENOCH
• Conseillère Technique Chargée des Enseignements et de la Promotion Civique: Madame NEMBAYE BANINGA.
 


بموجب المرسوم رقم 372/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 المؤرخ في 24 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية بمكتب الوزير :

إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد عثمان أبكر إبراهيم

المستشارون :
المستشار الفني المكلف بالإدارة: السيد جيماسباي انقاربيم
المستشار الفني المكلف بالشؤون القانونية: السيد دايانغ مينوا اينوك
المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم وترقية المواطنة: السيدة نيمباي بانينقا


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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