Tchad : nominations au ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité

بموجب المرسوم رقم 221/ر م ع إ/روإ/و ث ت ت/2021 المؤرخ في 06 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :



إدارة مكتب الوزير

المدير : السيد محمد صالح لوكومي

المستشار المكلف بالتنوع : السيد عمر الفاروق بوكر

المستشارة المكلفة بالثقافة: مدام تبوي المولودة حواء نوجيقوتو

المستشار القانوني: السيد دنقامنيلوم مويز

Par décret n°221 du 6 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :Directeur de Cabinet : MAHAMAT SALEH LOUKOUMI ;Conseiller Chargé de la Diversité : OUMAR ELFAROUK BOUKAR ;Conseillère Chargée de la Culture : Madame TABOYE née HAOUA NODJIGOTO ;Conseiller Juridique : DINGAMNELOUM MOISE.