Tchad : nominations au ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité

Par décret n°221 du 6 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :
DIRECTION DE CABINET
Directeur de Cabinet : MAHAMAT SALEH LOUKOUMI ;
Conseiller Chargé de la Diversité : OUMAR ELFAROUK BOUKAR ;
Conseillère Chargée de la Culture : Madame TABOYE née HAOUA NODJIGOTO ;
Conseiller Juridique : DINGAMNELOUM MOISE.
DIRECTION DE CABINET
Directeur de Cabinet : MAHAMAT SALEH LOUKOUMI ;
Conseiller Chargé de la Diversité : OUMAR ELFAROUK BOUKAR ;
Conseillère Chargée de la Culture : Madame TABOYE née HAOUA NODJIGOTO ;
Conseiller Juridique : DINGAMNELOUM MOISE.
بموجب المرسوم رقم 221/ر م ع إ/روإ/و ث ت ت/2021 المؤرخ في 06 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :
إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد محمد صالح لوكومي
المستشار المكلف بالتنوع : السيد عمر الفاروق بوكر
المستشارة المكلفة بالثقافة: مدام تبوي المولودة حواء نوجيقوتو
المستشار القانوني: السيد دنقامنيلوم مويز
إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد محمد صالح لوكومي
المستشار المكلف بالتنوع : السيد عمر الفاروق بوكر
المستشارة المكلفة بالثقافة: مدام تبوي المولودة حواء نوجيقوتو
المستشار القانوني: السيد دنقامنيلوم مويز