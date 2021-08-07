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Tchad : nominations au ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2021



Tchad : nominations au ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité
Par décret n°221 du 6 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :

DIRECTION DE CABINET
Directeur de Cabinet : MAHAMAT SALEH LOUKOUMI ;
Conseiller Chargé de la Diversité : OUMAR ELFAROUK BOUKAR ;
Conseillère Chargée de la Culture : Madame TABOYE née HAOUA NODJIGOTO ;
Conseiller Juridique : DINGAMNELOUM MOISE.

 
بموجب المرسوم رقم 221/ر م ع إ/روإ/و ث ت ت/2021 المؤرخ في 06 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :

إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد محمد صالح لوكومي
المستشار المكلف بالتنوع : السيد عمر الفاروق بوكر
المستشارة المكلفة بالثقافة: مدام تبوي المولودة حواء نوجيقوتو
المستشار القانوني: السيد دنقامنيلوم مويز


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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