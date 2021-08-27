Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

Par décret n°376 du 27 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE
- secrétaire générale : Madame SANDA ILDJIMA BADDA MALLOT, nouveau poste.
- secrétaire général adjoint : Monsieur YOHANA KOKOSSO, nouveau poste.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE
- secrétaire générale : Madame SANDA ILDJIMA BADDA MALLOT, nouveau poste.
- secrétaire général adjoint : Monsieur YOHANA KOKOSSO, nouveau poste.
بموجب المرسوم رقم 376/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 27 أغسطس 2021 عينت الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :
الأمانة العامة للوزارة
الأمينة العامة: السيدة سندا إلجيما بادا مالو، منصب جديد
الأمين العام النائب: السيد يوحنا كوكوسو، منصب جديد.
الأمانة العامة للوزارة
الأمينة العامة: السيدة سندا إلجيما بادا مالو، منصب جديد
الأمين العام النائب: السيد يوحنا كوكوسو، منصب جديد.