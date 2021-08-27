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Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Août 2021



Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères
Par décret n°376 du 27 août 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE

- secrétaire générale : Madame SANDA ILDJIMA BADDA MALLOT, nouveau poste.
- secrétaire général adjoint : Monsieur YOHANA KOKOSSO, nouveau poste.

 
بموجب المرسوم رقم 376/ر م ع إ/روإ/و ش خ ت إ ت خ/2021 المؤرخ في 27 أغسطس 2021 عينت الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :

الأمانة العامة للوزارة

الأمينة العامة: السيدة سندا إلجيما بادا مالو، منصب جديد

الأمين العام النائب: السيد يوحنا كوكوسو، منصب جديد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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