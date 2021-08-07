Tchad : nominations au ministère des Transports et de la Sécurité routière



بموجب المرسوم رقم 222/ر م ع إ/روإ/و ن س ط/2021 المؤرخ في 06 أغسطس 2021 تم تعيين الموظفين الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية :



إدارة مكتب الوزير

المدير : السيد قونقدو نويل

المستشار المكلف بالنقل : السيد فرانسوا نايتورا

المستشار المكلف بسلامة الطرق: السيد بركاي تشو محمد

المستشارة القانونية : السيدة مكة عيسى قوكوني

Par décret n°222 du 6 août 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :Directeur de Cabinet : GONGDO NOËL.Conseiller Chargé des Transports : FRANÇOIS NAITORA.Conseiller Chargé de la Sécurité Routière : BARKAI TCHOU MAHAMAT.Conseiller Juridique : Madame MAKKA ISSA GOUKOUNI.