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Tchad : nominations au ministère des Transports et de la Sécurité routière


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2021



Tchad : nominations au ministère des Transports et de la Sécurité routière
Par décret n°222 du 6 août 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :

DIRECTION DE CABINET
Directeur de Cabinet : GONGDO NOËL.
Conseiller Chargé des Transports : FRANÇOIS NAITORA.
Conseiller Chargé de la Sécurité Routière : BARKAI TCHOU MAHAMAT.
Conseiller Juridique : Madame MAKKA ISSA GOUKOUNI.
 

بموجب المرسوم رقم 222/ر م ع إ/روإ/و ن س ط/2021 المؤرخ في 06 أغسطس 2021 تم تعيين الموظفين الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية :

إدارة مكتب الوزير
المدير : السيد قونقدو نويل
المستشار المكلف بالنقل : السيد فرانسوا نايتورا
المستشار المكلف بسلامة الطرق: السيد بركاي تشو محمد
المستشارة القانونية : السيدة مكة عيسى قوكوني


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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