Tchad : nouveau bilan de 15 morts dans des violences à l'Est, plusieurs arrestations

Un nouveau bilan fait état de 15 morts dans les affrontements inter-communautaires survenus jeudi à une vingtaine de kilomètres à l'Est d'Abeché.



Plusieurs personnes ont été arrêtées et acheminés à la gendarmerie d'Abéché, tandis que des blessés ont été admis à l'hôpital provincial d'Abéché.



Vendredi matin, quatre victimes des violences ont été enterrées au cimetière du quartier Al-Amiria.



Le gouverneur de la province du Ouaddai est actuellement en brousse avec les forces de défense et de sécurité pour traquer les fauteurs de troubles.