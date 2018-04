Tchad, nouveau découpage administratif : AMDJARASS et FADA sont complémentaires mais ne sont pas mutuellement exclusifs

Le projet du nouveau découpage administratif tel que adopté par le Forum National Inclusif fait(en off ?) beaucoup de débats. Notamment le cas de deux Ennedi (Ennedi Est, chef-lieu Amdjarass et Ennedi Ouest, chef-lieu Fada) unifiés en un seul qui opterait pour AMDJARASS comme son nouveau chef-lieu au détriment de FADA chef-lieu historique de la Région fait grincer des dents. A juste titre ?



Si la ville d’AMDJARASS appelé affectueusement « capitale de l’Est » à cause de ses infrastructures modernes pourrait se targuer de son poids politique non négligeable pour ravir à la ville de FADA la place qui lui reviendrait de droit, ce dernier pourrait bien lui opposer son potentiel historique et touristique pour défendre sa place.



Il n’en serait pas besoin. Aucune de deux villes ne devrait être ni diabolisée ni victimisée. Tout le monde devrait avoir sa place dans la IV République, pourvu qu’il remplisse les critères retenus et c’est bien le cas de l’Ennedi Est et de l’Ennedi Ouest. En effet, outre leur potentiel économique basé sur l’élevage et le tourisme entre autres et qui fond d’elles des régions viables, la moindre comparaison avec les autres régions choisies fait ressortir des réalités plus qu’édifiantes.



Par exemple :

- Parlant de la superficie :

a. Ennedi Est fait 4fois le Logone Oriental, 5fois la Tandjilé et 10fois le Logone Occidental ;

b. Ennedi Ouest fait 5.4fois le Logone Oriental, 7fois la Tandjilé et 15fois le Logone Occidental ;

- La population :

a. Ennedi Est fait 5fois la population du Tibesti ;

b. Ennedi Ouest fait 2.7fois la même population.



Vous remarquerez au passage qu’il existe deux « Logone ». L’existence simultanée de deux Ennedi n’est plus un obstacle du point de vue sémantique.



Voilà brièvement, pourquoi les deux Ennedi, AMDJARASS et FADA, ont chacun leur place dans le nouvel découpage administratif du Tchad et sont complémentaires mais non exclusifs entre elles-mêmes et avec les autres régions du Pays.



ALLATCHI Yaya, Ndjamena Tchad.