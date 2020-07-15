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تشاد: قائمة الحكومة الجديدة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Juillet 2020



تشاد: قائمة الحكومة الجديدة
 : أجرى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو: تعديلا في حكومته
- وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية: كالزيبي باهيمي ديبيه
- وزارة الخارجية: أمين أبا صديق
- وزير الأمن العام والهجرة: محمد طاهر روزي
- وزير إدارة الأراضي: محمد إسماعيل شايبو
- وزير الإعلام: محمد زين شريف
- وزير الدفاع محمد عبالي صلاح
- وزير الصحة العامة والتضامن الوطني: د. عبد الله صابر فضل
- وزير العدل: جمعة عربي
- وزير التعليم العالي والبحث والابتكار: دافيد هودينجار نجاريمادين
- وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: د. عيسى دوبرانغ
- وزير المالية والميزانية: طاهر حامد نجيلين
- وزير البريد والاقتصاد الرقمي: د. إدريس صالح بشر
وزير البنية التحتية والنقل: أحمد أبكر الجد
- وزير التربية الوطنية: أبوبكر الصديق شوروما
- وزير الطاقة: السيدة رامادو محمد أوتوين
- وزير الوظيفة العامة: علي مبودو مبودومي
- وزيرة التدريب المهني والحرف: السيدة عشتة أحمد بريمي
- وزير التنمية الصناعية والتجارية: لمين مصطفى
- وزير الهيدروليكا الحضرية والريفية: السيدة تهاني محمد حسن
- وزير الشباب والرياضة: أوتوين محمد دنجة كريستيان
- وزير البترول والمناجم: عمر طربو جرما
- وزيرة التخطيط الإقليمي وتنمية الإسكان وتخطيط المدن: السيدة أمينة إيمير تورنا
- وزير الزراعة: عبد الله ديار
- وزير الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية: سيلقي ناندي
- وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني: أحمد محمد باشر
- وزير البيئة والثروة السمكية: إبراهيم محمد جمال الدين
- وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية: باتاليت جيون
- وزيرة المرأة ورعاية الطفولة المبكرة: أمينة بريسيل
- وزيرة أمين عام الحكومة، مسؤولة عن العلاقات مع الجمعية الوطنية وتعزيز ثنائية اللغة في الإدارة: السفيرة مريم محمد نور
- أمينة الدولة للشؤون الخارجية: السيدة إيفلين فقير
- أمين كاتب الدولة للصحة والتضامن: د. جدي علي سوقودي
- أمين الدولة للتربية الوطنية: د. مصطفى محمد تلكو
- أمينة الدولة للشؤون المالية والميزانية: أليكس نيمباي
- أمين الدولة لشؤون الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: د. عبد الرحيم يونس علي
- نائبة الأمين العام للحكومة: السيدة لوسي بياسيمدا.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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