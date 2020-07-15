تشاد: قائمة الحكومة الجديدة

: أجرى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو: تعديلا في حكومته

- وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية: كالزيبي باهيمي ديبيه

- وزارة الخارجية: أمين أبا صديق

- وزير الأمن العام والهجرة: محمد طاهر روزي

- وزير إدارة الأراضي: محمد إسماعيل شايبو

- وزير الإعلام: محمد زين شريف

- وزير الدفاع محمد عبالي صلاح

- وزير الصحة العامة والتضامن الوطني: د. عبد الله صابر فضل

- وزير العدل: جمعة عربي

- وزير التعليم العالي والبحث والابتكار: دافيد هودينجار نجاريمادين

- وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: د. عيسى دوبرانغ

- وزير المالية والميزانية: طاهر حامد نجيلين

- وزير البريد والاقتصاد الرقمي: د. إدريس صالح بشر

وزير البنية التحتية والنقل: أحمد أبكر الجد

- وزير التربية الوطنية: أبوبكر الصديق شوروما

- وزير الطاقة: السيدة رامادو محمد أوتوين

- وزير الوظيفة العامة: علي مبودو مبودومي

- وزيرة التدريب المهني والحرف: السيدة عشتة أحمد بريمي

- وزير التنمية الصناعية والتجارية: لمين مصطفى

- وزير الهيدروليكا الحضرية والريفية: السيدة تهاني محمد حسن

- وزير الشباب والرياضة: أوتوين محمد دنجة كريستيان

- وزير البترول والمناجم: عمر طربو جرما

- وزيرة التخطيط الإقليمي وتنمية الإسكان وتخطيط المدن: السيدة أمينة إيمير تورنا

- وزير الزراعة: عبد الله ديار

- وزير الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية: سيلقي ناندي

- وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني: أحمد محمد باشر

- وزير البيئة والثروة السمكية: إبراهيم محمد جمال الدين

- وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية: باتاليت جيون

- وزيرة المرأة ورعاية الطفولة المبكرة: أمينة بريسيل

- وزيرة أمين عام الحكومة، مسؤولة عن العلاقات مع الجمعية الوطنية وتعزيز ثنائية اللغة في الإدارة: السفيرة مريم محمد نور

- أمينة الدولة للشؤون الخارجية: السيدة إيفلين فقير

- أمين كاتب الدولة للصحة والتضامن: د. جدي علي سوقودي

- أمين الدولة للتربية الوطنية: د. مصطفى محمد تلكو

- أمينة الدولة للشؤون المالية والميزانية: أليكس نيمباي

- أمين الدولة لشؤون الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي: د. عبد الرحيم يونس علي

- نائبة الأمين العام للحكومة: السيدة لوسي بياسيمدا.