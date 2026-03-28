Tchad : opération de nettoyage à Massaguet sous l’impulsion du maire

Très tôt dans la matinée, dès 6 heures, les agents du service de voirie ont entamé les travaux de nettoyage, notamment au niveau du parc et du commissariat central.



À cette occasion, le maire de la ville, Tahir Mahamat Abdelaziz, a donné des instructions pour que toute installation de chicha située devant le commissariat central soit libérée dans un délai de six (6) heures.



Dans son allocution, le maire a souligné que cette initiative de salubrité se poursuivra : « Nous n’allons pas nous arrêter ici. Dès demain, nous irons dans les quartiers. J’appelle les jeunes à sortir pour nous épauler afin de collaborer ensemble. »