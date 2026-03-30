Tchad : ouverture de la bibliothèque Namarde Laoubo Guele de Bébédjia

Grace au Cercle des ressortissants des élèves du collège d'enseignement général (CEG) de Bébédjia, et sur ses propres fonds, l'actuel lycée général de Bébédjia est doté d'une bibliothèque.



hommage, elle est dédiée au feu Namarde Laoubo Guele. Très modeste, cette cérémonie a vu la participation des membres du Cercle venus de tous les horizons, des responsables des services à différents niveaux de la place, des parents de l'homme, ainsi immortalisé et surtout des élèves bénéficiaires. Suivant un programme assez structuré, la cérémonie a commencé par le mot d'accueil du secrétaire général de la mairie, Banleyogoto Jérémie, représentant le maire de la ville de Bébédjia.



Dans son allocution, faisant l'historique du collège Sous Manguiers qui a vu le jour en 1979, initié par le feu Namarde Laoubo Guele, passionné de l'éducation, le président national du Cercle des ressortissants du CEG de Bébédjia, Me Djekilamber Manero a précisé que le vivre-ensemble est le premier vecteur d'émancipation.



Débordé de joie pour avoir vu ainsi le secteur de l'éducation renforcé, l'inspecteur départemental de l'Education nationale et de la Promotion civique de la Nya, Samafou Gondigue John, a rappelé sa connaissance avec le feu Namarde Laoubo Guele, et lui rend des hommages, avant de féliciter les promoteurs de cette structure éducative.



Dans son discours officiel de réception et d'ouverture, le sous-préfet de Bébédjia Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, représentant le préfet de la Nya, a placé la cérémonie dans son juste contexte, et déclaré l'acte d'un réveil de conscience. Il a invité ensuite les élèves à une prise de conscience et fait lui-même des promesses de don en livres dans cette bibliothèque.



Très touchés par cette marque de distinction en hommage de leur feu père, les enfants de Namarde Laoubo Guele ont fait un don de livres au programme scolaire, et ont promis séance tenante une bibliothèque numérique. La coupure du ruban et la visite dans les rayons de la bibliothèque ont mis un terme à la cérémonie.