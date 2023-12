Tchad : plaidoyer du parti PISTE pour un État fédéral, une vision pour l'égalité et la justice

Pascal Kemkoye, le président du parti, a souligné lors de ce rassemblement l'importance du moment actuel pour les Tchadiens de prendre une décision cruciale. Il a exprimé que pour améliorer les conditions de vie, sortir de la précarité et assurer un avenir meilleur, il est essentiel de voter "NON". Selon lui, les 63 ans de cohabitation et de chemin commun au Tchad n'ont apporté que des larmes, attribuant ces problèmes au manque de partage équitable du pouvoir, de considération humaine et de répartition des richesses.



Kemkoye a affirmé que l'État Fédéral est déjà une victoire de facto, et que le vote n'est qu'une formalité. Il a insisté sur le fait que l'adoption d'un État Fédéral résoudrait de nombreux problèmes auxquels les Tchadiens sont confrontés, tels que l'inégalité, le chômage et la corruption. Pour lui, un changement positif ne peut survenir que si les citoyens votent "NON" au référendum du 17 décembre.