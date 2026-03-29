Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : plus de 3,7 millions de moustiquaires déjà distribuées (PNLP)


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 29 Mars 2026


​Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a tenu, ce 28 mars 2026 à N’Djamena, un point de presse pour faire le suivi de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées. Cette rencontre a permis de présenter les premiers résultats, d’évaluer l’avancement de l’opération et de sensibiliser davantage les populations à leur bonne utilisation.


Tchad : plus de 3,7 millions de moustiquaires déjà distribuées (PNLP)
Le coordonnateur du PNLP, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a déclaré : « Le 7 mars dernier, sous l’impulsion du Chef de l’État, nous avons lancé la plus grande offensive sanitaire de l’année : la distribution nationale gratuite de moustiquaires imprégnées (MILDA). Cette opération n’est pas une simple distribution. Elle concrétise l’Action 77 des “12 chantiers et 100 actions” du programme présidentiel, qui place la protection de la mère et de l’enfant au sommet des priorités nationales. »

Il a ajouté que, depuis le lancement, les agents de santé communautaire ont parcouru des milliers de kilomètres. Grâce à la stratégie du porte-à-porte, 3 745 800 moustiquaires ont déjà été distribuées dans les ménages ciblés.

Le coordonnateur s’est dit satisfait de l’accueil favorable réservé par la population aux équipes, soulignant que « la santé vient directement à la porte des citoyens », ce qui constitue une avancée notable pour le système de santé.

Il a tenu à rappeler que cette distribution est totalement gratuite. L’État et ses partenaires ont entièrement financé l’opération. Aucun agent, sous aucun prétexte, ne doit demander de paiement pour le recensement ou la remise des moustiquaires.

Tchad : plus de 3,7 millions de moustiquaires déjà distribuées (PNLP)
En cas de pratiques frauduleuses, la population est invitée à les dénoncer immédiatement. « L’Action 77 est une action de solidarité nationale, pas un commerce », a-t-il insisté.

Le coordonnateur a également rappelé les consignes d’utilisation : les moustiquaires doivent être aérées à l’ombre pendant 24 heures avant leur installation au-dessus du lit, afin d’éviter toute irritation et d’assurer une protection efficace.

La campagne se poursuit sur l’ensemble du territoire, avec l’objectif de couvrir tous les ménages sans exception. Face au paludisme, les autorités appellent à une mobilisation collective.

Le coordonnateur du PNLP a lancé un appel à la population : « Restez chez vous pour accueillir les agents, n’achetez pas ce qui est gratuit et dormez chaque nuit sous la moustiquaire. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/03/2026

Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena

Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena

Tchad : crise sociale, cherté de la vie, le parti "Nouveau Jour" hausse le ton et propose un changement urgent Tchad : crise sociale, cherté de la vie, le parti "Nouveau Jour" hausse le ton et propose un changement urgent 27/03/2026

Populaires

Santé : la 21ᵉ équipe médicale de l’Hôpital de l’amitié Tchad-Chine offre des consultations gratuites à Gaoui

28/03/2026

Tchad : le projet FADECIV facilite l’accès aux documents d’état civil en milieu rural

29/03/2026

N’Djamena : 50 ans de ministère pastoral célébrés pour Abel Ndjérareou

29/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 26/03/2026 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

Condamnation pécuniaire de la préfecture des Hauts de Seine : Refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour d’un père d’enfant français mineur 25/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter