Tchad : plus de 3,7 millions de moustiquaires déjà distribuées (PNLP)

Le coordonnateur du PNLP, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a déclaré : « Le 7 mars dernier, sous l’impulsion du Chef de l’État, nous avons lancé la plus grande offensive sanitaire de l’année : la distribution nationale gratuite de moustiquaires imprégnées (MILDA). Cette opération n’est pas une simple distribution. Elle concrétise l’Action 77 des “12 chantiers et 100 actions” du programme présidentiel, qui place la protection de la mère et de l’enfant au sommet des priorités nationales. »



Il a ajouté que, depuis le lancement, les agents de santé communautaire ont parcouru des milliers de kilomètres. Grâce à la stratégie du porte-à-porte, 3 745 800 moustiquaires ont déjà été distribuées dans les ménages ciblés.



Le coordonnateur s’est dit satisfait de l’accueil favorable réservé par la population aux équipes, soulignant que « la santé vient directement à la porte des citoyens », ce qui constitue une avancée notable pour le système de santé.



Il a tenu à rappeler que cette distribution est totalement gratuite. L’État et ses partenaires ont entièrement financé l’opération. Aucun agent, sous aucun prétexte, ne doit demander de paiement pour le recensement ou la remise des moustiquaires.