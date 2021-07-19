Tchad : plusieurs nominations à l'Agence nationale d'Investigation financière (ANIF)

Par décret n°150 du 19 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF):
- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM
- ADOUM TCHOROMA MATALAMA
- HASSAN SOULEYMAN MAHAMAT
- BRAHIM BORRY SOUGUI.
- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM est nommé Directeur national de l'ANIF.
بموجب المرسوم رقم 150 /ر م ع إ/و م م/2021 المؤرخ في 19 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها أعضاء بالوكالة الوطنية للتحقيق المالي:
- السيد إدريس النور عبد الكريم
- السيد آدم شروما متالما
- السيد حسن سليمان محمد
- السيد براهيم بوري سوقي
وعين السيد إدريس النور عبد الكريم مديرا وطنيا للوكالة.
- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM
- ADOUM TCHOROMA MATALAMA
- HASSAN SOULEYMAN MAHAMAT
- BRAHIM BORRY SOUGUI.
- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM est nommé Directeur national de l'ANIF.
بموجب المرسوم رقم 150 /ر م ع إ/و م م/2021 المؤرخ في 19 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها أعضاء بالوكالة الوطنية للتحقيق المالي:
- السيد إدريس النور عبد الكريم
- السيد آدم شروما متالما
- السيد حسن سليمان محمد
- السيد براهيم بوري سوقي
وعين السيد إدريس النور عبد الكريم مديرا وطنيا للوكالة.