Tchad : plusieurs nominations à l'Agence nationale d'Investigation financière (ANIF)



بموجب المرسوم رقم 150 /ر م ع إ/و م م/2021 المؤرخ في 19 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها أعضاء بالوكالة الوطنية للتحقيق المالي:

- السيد إدريس النور عبد الكريم

- السيد آدم شروما متالما

- السيد حسن سليمان محمد

- السيد براهيم بوري سوقي



وعين السيد إدريس النور عبد الكريم مديرا وطنيا للوكالة.

Par décret n°150 du 19 juillet 2021, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF):- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM- ADOUM TCHOROMA MATALAMA- HASSAN SOULEYMAN MAHAMAT- BRAHIM BORRY SOUGUI.- IDRISS ANNOUR ABDELKERIM est nommé Directeur national de l'ANIF.