Tchad : pour une affaire de concasseur, le plaignant est arrêté !

L'entrepreneur avance la somme d'un million de Fcfa, puis complète la somme de 250.000 Fcfa. Le reste sera payé à la réception de la commande.



Entre temps, le soudeur affirme qu'à défaut d'électricité, la livraison du concasseur connaîtra un retard. À la demande de Moudjib, une connaissance de Djarmayé a autorisé Habib Tom à construire le concasseur dans son garage.



Habib Tom a commencé le travail mais ne l'a pas terminé, neuf mois plus tard. Parfois il tergiverse, parfois il refuse de répondre aux appels de Moudjib. Celui-ci a déplacé un véhicule à quatre reprises de Goz Beïda à N'djamena dans l'espoir de recevoir le concasseur mais en vain.



Moudjib se plaint au poste de police du 5ème arrondissement où il reconnait les faits et s'engage à rembourser la somme restante. La dernière tranche de 400 000 Fcfa, remise à un commissaire, a disparu. Le commissaire en question admet que le montant a été utilisé. De son côté, le soudeur a demandé à Moudjib de lui restituer le squelette du concasseur qui se trouvait dans le garage.



À la demande de Moudjib, le garage a ramené le squelette et l'a déposé devant le poste de police.



Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, Moudjib se retrouve en détention. Samedi matin, les gendarmes ont atterri chez Moudjib avec un « mandat d'amener » signé par le procureur Abakar Ramat. "Pourquoi cette arrestation ?", se demande Moudjib. Sur place, au poste de gendarmerie du 8ème arrondissement, on lui fait comprendre q'un mandat d'arrêt signé par le procureur Abakar Ramat a été délivré. Pour quelle raison ? Le soudeur veut un dédommagement ! Selon l'avocat de Moudjib, la loi n'a pas été respectée car pour une affaire civile comme celle-ci, personne ne devrait être arrêté.