Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : premières pluies à Baro, le Guera s’éveille sous un ciel chargé


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 14 Mars 2026



Tchad : premières pluies à Baro, le Guera s’éveille sous un ciel chargé

Ce samedi 14 mars 2026, à 5 h 40, la sous-préfecture de Baro, dans le département du Guéra, a connu une matinée particulière. Le ciel, recouvert d’un épais manteau nuageux, a offert aux habitants de la localité un spectacle aussi rare qu’encourageant en cette période de l’année : les premières gouttes de pluie ont été signalées.

Ce phénomène météorologique, observé aux premières heures de l’aube, n’a pas manqué de susciter l’attention des populations locales, habituées aux rigueurs d’une saison sèche qui s’étire souvent longuement dans cette partie du Tchad. En effet, dans le département du Guéra, chaque annonce de précipitations, aussi timide soit-elle, est accueillie comme un signe porteur d’espoir pour les communautés rurales dont les activités agropastorales dépendent étroitement du cycle des pluies.

Le ciel nuageux observé à Baro ce matin du 14 mars témoigne d’une évolution atmosphérique que les agriculteurs et éleveurs de la zone suivront avec une attention particulière dans les jours à venir. Si ces premières gouttes venaient à annoncer une saison pluvieuse précoce ou favorable, elles constitueraient une nouvelle des plus réjouissantes pour une province dont les populations font preuve d’une grande résilience face aux aléas climatiques.

Les autorités locales et les services météorologiques compétents sont appelés à suivre de près cette évolution afin d’informer les communautés en temps utile et de permettre une meilleure anticipation des activités agricoles pour la prochaine campagne.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

Tchad : Aïd al-Fitr, la préparation de la fête met à l’épreuve les chefs de famille Tchad : Aïd al-Fitr, la préparation de la fête met à l’épreuve les chefs de famille 11/03/2026

Populaires

Tchad : participation à la réunion virtuelle des ministres du commerce des pays les moins avancés

13/03/2026

Tchad : À Bébédjia, leaders traditionnels et société civile formés au plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes filles

13/03/2026

Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées

13/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter