Tchad : premières pluies à Baro, le Guera s’éveille sous un ciel chargé

Ce samedi 14 mars 2026, à 5 h 40, la sous-préfecture de Baro, dans le département du Guéra, a connu une matinée particulière. Le ciel, recouvert d’un épais manteau nuageux, a offert aux habitants de la localité un spectacle aussi rare qu’encourageant en cette période de l’année : les premières gouttes de pluie ont été signalées.



Ce phénomène météorologique, observé aux premières heures de l’aube, n’a pas manqué de susciter l’attention des populations locales, habituées aux rigueurs d’une saison sèche qui s’étire souvent longuement dans cette partie du Tchad. En effet, dans le département du Guéra, chaque annonce de précipitations, aussi timide soit-elle, est accueillie comme un signe porteur d’espoir pour les communautés rurales dont les activités agropastorales dépendent étroitement du cycle des pluies.



Le ciel nuageux observé à Baro ce matin du 14 mars témoigne d’une évolution atmosphérique que les agriculteurs et éleveurs de la zone suivront avec une attention particulière dans les jours à venir. Si ces premières gouttes venaient à annoncer une saison pluvieuse précoce ou favorable, elles constitueraient une nouvelle des plus réjouissantes pour une province dont les populations font preuve d’une grande résilience face aux aléas climatiques.



Les autorités locales et les services météorologiques compétents sont appelés à suivre de près cette évolution afin d’informer les communautés en temps utile et de permettre une meilleure anticipation des activités agricoles pour la prochaine campagne.

