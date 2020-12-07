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مشير تشاد يصل آتيا


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Décembre 2020



مشير تشاد يصل آتيا
منذ الصباح الباكر استعد سكان البطحاء وخرجوا عن بكرة أبيهم لاستقبال مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ، وصول مشير تشاد للبطحاء يدخل في إطار زيارات فخامته لمختلفة ولايات للبلاد .وبمطار آتيا حاضرة ولاية البطحاء استقبل مشير تشاد من قبل حاكم الولاية إيناندو تاتوتالا وعمدة المدينة أبكر موسى وقائد المنطقة العسكرية رقم ثلاثة   .مشير تشاد وبعد أن طاف على الطابور العسكري الذي خصص على شرف استقباله فخامته .حيا مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مستقبلية من أعضاء الحكومة وبرلماني الولاية والسلطات الاداية والتقليدية ، وأعضاء المكتب السياسي الولائي .مشير تشاد و بالمطار حيا حشود المواطنين الذين خرجوا لملاقاته ، حيث توقف محيئا لهذه الحشود من المواطنين الذي جاءوا من مختلف المدن والقرى بجميع أطيافهم السياسية والاجتماعية والرياضية والمرأة والشباب لاستقبال مشير تشاد والترحيب به بمختلف عبارات الترحيب والاجلال .بعيد ذلك توجه مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له المكون من وزراء ومدراء ومستشارين إلى  مقر إقامته ، وفي طريقه العديد من  المواطنين الطلاب والشباب يرحبون بفخامتهو سيلتقي مشير تشاد خلال إقامته بآتيا مع مختلف الشرائح بالمنطقة من مسئولين إداريين وشيوخ تقليديين ورجال الدين والشباب والمرأة والسياسيين بغرض تقديم رسالة الوحدة الوطنية والسلام والتعايش السلمي والتكافل الاجتماعي ونبذ القبلية من أجل تشاد موحدة وقوية بمشاركة جميع أبناءها .
 


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