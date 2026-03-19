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Tchad : programme officiel de la prière de l’Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de N’Djamena


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


​La Direction générale du protocole de la Présidence de la République a rendu public le programme officiel de la prière de l’Aïd el-Fitr Al Moubarak, prévue le 20 mars 2026 à la Grande Mosquée Roi Fayçal de N’Djamena.


Tchad : programme officiel de la prière de l’Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de N’Djamena
Selon le communiqué, les dispositions organisationnelles débuteront dès 6 heures du matin avec la mise en place des dispositifs à la grande mosquée, suivie à 6h30 de l’arrivée progressive des fidèles. Les membres du Conseil national des affaires islamiques du Tchad ainsi que le comité de la Grande Mosquée sont attendus à 7 heures.

Les autorités administratives et diplomatiques rejoindront les lieux entre 7h10 et 7h20, tandis que les membres du gouvernement, les présidents des grandes institutions, les anciens Premiers ministres, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont annoncés à 7h30.

Le point culminant de la cérémonie interviendra à 7h45 avec l’arrivée du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, à la Grande Mosquée Roi Fayçal. La prière débutera à 8 heures avec l’arrivée de l’imam, pour s’achever à 8h30.

Dans un second temps, une cérémonie de présentation des vœux se tiendra au Palais présidentiel à partir de 10 heures. Les membres du Conseil national des affaires islamiques du Tchad et le comité de la Grande Mosquée présenteront leurs vœux au Chef de l’État. Cette séquence officielle prendra fin à 11 heures.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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