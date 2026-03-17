Tchad : protection des consommateurs, le coordonnateur appelle à des mesures urgentes

Face à la hausse du coût de la vie et aux nombreuses irrégularités constatées sur les marchés et dans les services publics, le coordonnateur de l’Association de défense des consommateurs (ADC) a appelé les autorités à prendre des mesures urgentes pour mieux protéger les citoyens.



Lors d’un point de presse, le coordonnateur a dressé un tableau préoccupant de la situation des consommateurs au Tchad. Selon lui, ces derniers demeurent exposés à plusieurs risques liés notamment à la commercialisation de produits alimentaires de qualité douteuse.



Il a expliqué que dans plusieurs marchés et boutiques, des produits préemballés sont vendus sans étiquetage clair et parfois sans aucun contrôle. Une situation qui, selon lui, représente un danger pour la santé des consommateurs. À cela s’ajoute la prolifération de boissons sucrées et d’autres produits contenant des substances chimiques qui inondent aussi bien les villes que les campagnes. Le coordonnateur a également évoqué les préoccupations liées au secteur agricole.



L’utilisation mal maîtrisée des engrais et pesticides constitue, selon lui, une source d’intoxication et de maladies aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. « La consommation saine n’est pas toujours garantie aux citoyens », a-t-il regretté. Pourtant, le Tchad dispose de plusieurs textes juridiques encadrant la protection des consommateurs, notamment les lois sur la normalisation et la métrologie. Cependant, leur application reste encore insuffisante sur le terrain.



Face à cette situation, l’Association recommande plusieurs actions, notamment le renforcement de la sensibilisation des producteurs sur l’utilisation des engrais et pesticides, l’interdiction de certains herbicides dangereux, ainsi que le renforcement des moyens de la brigade économique afin de lui permettre de mieux contrôler les marchés. L’organisation appelle également au respect strict des règles relatives à l’affichage des prix et à la vente à la pesée des produits alimentaires.



Au-delà de ces préoccupations, le coordonnateur a également dénoncé les difficultés liées aux services publics de base. Les coupures répétées d’électricité et d’eau, ainsi que la rareté du gaz butane, continuent d’affecter la vie quotidienne des populations. Il a aussi évoqué les pénuries récurrentes de carburant dans certaines localités du pays, qui favorisent la spéculation et la vente à la sauvette.



Le secteur de la téléphonie mobile n’a pas été épargné. Le coordonnateur a dénoncé les perturbations fréquentes des appels, de la connexion internet et des services de mobile money, qui entraînent d’importantes pertes pour les usagers. Face à ces défis, l’Association recommande au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des projets d’électrification, d’augmenter la capacité de production de la raffinerie de Djarmaya et de trouver des solutions durables aux perturbations des réseaux de téléphonie mobile.



Enfin, le coordonnateur a rappelé que la protection des consommateurs ne dépend pas uniquement de l’État. Selon lui, les citoyens doivent également faire preuve de vigilance et exiger des produits conformes aux normes.