TCHAD Tchad : "quand un collègue est en danger, il n'y a pas opposition ni majorité" (groupe parlementaire MPS)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Décembre 2020









S'exprimant au nom de toute la majorité parlementaire et faisant référence au député Saleh Kebzabo sans le citer, le député Ali Koloutou Tchaïmi a déclaré : "Il n'y a pas de prix. Nous allons tout faire pour protéger nos députés" ; cette déclaration laisse entendre que la majorité parlementaire s'opposera à éventuelle demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député.



Ali Koloutou Tchaïmi a cependant émis des réserves sur ce qui "touche à la cohabitation". "Un de nos collègues a réuni des milliers de tchadiens pendant la pandémie. Oui, il est chef de parti mais il est député. Moi je parle au nom de la majorité. Quand il y a un collègue qui est en danger, il n'y a même pas opposition, même pas la majorité. Mais quand le collègue, au nom de l'immunité, réunit des milliers de tchadiens, fait des propagandes, met à mal l'unité nationale, la cohésion sociale, nous demandons au nom de la majorité d'attirer l'attention, du député de la majorité ou de l'opposition, de se retenir, de reconnaitre le nom de la République, la Constitution et faire des réserves. Ça c'est une recommandation spéciale que nous demandons à l'Assemblée nationale".

Le ministre de la Justice Djimet Arabi a adressé lundi un courrier au président de l'Assemblée nationale pour la mise en mouvement de l'action publique contre le député Saleh Kebzabo. Le garde des sceaux reproche au député d'avoir "tenu des propos incendiaires constitutifs des délits d'atteintes à la paix et à la tranquillité publique, lors d'un déplacement dans le sud du pays, devant un auditoire composé essentiellement des jeunes".



Le 1er vice-président de l'UNDR, Célestin Topona fera un point de presse ce mercredi à 16 heures au siège du parti, suite au courrier du ministre de la Justice. Le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Koloutou Tchaïmi, a formulé mercredi une recommandation spéciale à l'Assemblée nationale pour qu'elle attire l'attention des députés sur des propos qui pourraient mettre à mal la cohésion nationale.S'exprimant au nom de toute la majorité parlementaire et faisant référence au député Saleh Kebzabo sans le citer, le député Ali Koloutou Tchaïmi a déclaré : "Il n'y a pas de prix. Nous allons tout faire pour protéger nos députés" ; cette déclaration laisse entendre que la majorité parlementaire s'opposera à éventuelle demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député.Ali Koloutou Tchaïmi a cependant émis des réserves sur ce qui "touche à la cohabitation".Le ministre de la Justice Djimet Arabi a adressé lundi un courrier au président de l'Assemblée nationale pour la mise en mouvement de l'action publique contre le député Saleh Kebzabo. Le garde des sceaux reproche au député d'avoir "tenu des propos incendiaires constitutifs des délits d'atteintes à la paix et à la tranquillité publique, lors d'un déplacement dans le sud du pays, devant un auditoire composé essentiellement des jeunes".Le 1er vice-président de l'UNDR, Célestin Topona fera un point de presse ce mercredi à 16 heures au siège du parti, suite au courrier du ministre de la Justice.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Les travaux du 4ème congrès national du CNCJT restitués à Am-Timan Le Tchad "présente la meilleure des situations économiques dans la région" pour 2020 Tchad : le gouvernement se fixe plusieurs objectifs pour 2021 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)