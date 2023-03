Tchad : qui est Ousmane Oki Hamit Lony, le nouveau directeur commercial de la SNE ?

Le président du conseil d’administration de la Société tchadienne des eaux (STE), Korey Djimi, a nommé Oki Hamit Lony au poste de directeur des Affaires administratives et financières de la Société Nationale de l’Électricité, par un arrêté publié ce mercredi 29 décembre 2023.



Oki Hamit Lony a auparavant occupé le poste de directeur des affaires administratives et financières de la Société tchadienne des eaux (STE) et de la Société de Développement de la région des Poders du Lac-Tchad (SODELAC), avant d’être relevé de ses fonctions.



Cette nomination intervient dans un contexte où le gouvernement tchadien et la SNE ont sollicité des partenaires techniques et financiers internationaux, pour les appuyer dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action de redressement du secteur et de la SNE.



Le Projet d'Accroissement de l'Accès à l'Energie au Tchad (PAAET) vise à augmenter l'accès à l'électricité et aux solutions de cuisson propre, grâce à l'électrification via l’extension du réseau principal et des mini-réseaux, les systèmes solaires autonomes, le déploiement de foyers améliorés et la gestion des ressources naturelles.



Il permettra l’expansion de l'électrification de la capitale N'Djamena et de 12 villes secondaires dans lesquelles la Société Nationale d’Electricité (SNE) exploite des mini-réseaux, ainsi que l'accès à l'électricité dans d'autres villes secondaires et villages, y compris ceux situés à proximité des camps de réfugiés.



Par ailleurs, des investissements publics et privés permettront de renforcer les capacités de production, de stockage et de distribution d’électricité du pays. La SNE peut compter sur les compétences et l'expérience du nouveau DAF, Ousmane Oki Hamit Lony, pour relever le défi de la commercialisation, les taux de facturation et de recouvrement étant faibles.



Il sera chargé d'améliorer la situation financière de l'entreprise qui reste préoccupante, afin de répondre au défi de l'électrification dans la ville de N'Djamena. Créée en 2011, la Société Nationale de l’Electricité (SNE) est soumise à de lourdes contraintes. Son parc de production, composé de centrales thermiques diesel, est coûteux et vétuste, et moins de 70% de la capacité installée est disponible.



Le réseau de distribution ne couvre que le tiers de la superficie de la capitale et les pertes techniques sont importantes. La SNE reste l’unique société de transport et de distribution d’électricité, mais l’intervention du secteur privé est encouragée dans le segment de la production.