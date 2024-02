ANALYSE Tchad : remise en question de la candidature de Mahamat Aware Neissa à l’ASECNA, une décrédibilisation ?

Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Février 2024



La candidature de Mahamat Aware Neissa à la Direction Générale de l’ASECNA pour le compte du Tchad a été persécutée à la dernière minute alors même qu’elle a reçu le soutien officiel du Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno. Une candidature qui est même portée au niveau de la sous-région d’Afrique centrale par les pays membres de la CEMAC lors du dernier sommet des chefs d’Etat et du Gouvernement tenu en mars 2023 à Yaoundé.

La genèse de la candidature de ce haut fonctionnaire de transport et de l’avion civile à la Direction Générale de l’ASECNA remonte à 2018 alors qu’il pilotait la mise en œuvre de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification Électronique (ANSICE). Une mission qui lui a été assignée par le maréchal Idriss Deby Itno, qui a jugé opportun de le recommander en même temps comme candidat du Tchad à la tête de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.



Après une campagne pratiquement réussie en 2020 qui a reçu le soutien de douze (12) pays sur 18 membres de l’ASECNA, le Tchad a dû trouver une entente avec les pays d’Afrique de l’Ouest pour retirer sa candidature au profit de celle du Niger et en retour obtenir le renouvellement du mandat du tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l’Union Africaine. Souvenez-vous ? Ce explique l’unique candidature de ce dernier à sa propre succession.



Pour mieux préparer son candidat pour 2024 conformément au deal passé avec les pays d’Afrique de l’Ouest et le soutien de la CEMAC, le Président de la République du Tchad Mahamat Idriss Deby nomme le technicien Mahamat Aware Neissa comme Directeur Général de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC). Le but est de lui permettre de suivre de près les enjeux liés à l’aviation civile pour préparer à nouveau sa campagne.



L’accord de principe et le soutien officiel du Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno



En marge de la préparation de la candidature du Tchad à la Direction Générale de l’ASECNA, le Ministre de l’Aviation civile et de la Météorologie a écrit au Président de la République dont la référence N°108/PCMT/MACMN/2022 du pour solliciter son accord et son soutien pour le candidat Mahamat Aware Neissa. Après avoir pris connaissance de tout le processus déjà engagé et du dossier du candidat, il a marqué son accord et son soutien par correspondance en date du 18 juillet 2022 sous le numéro 1168/PR/SGP/CIT/2022.



Lors du dernier sommet des chefs d’Etat de la CEMAC à Yaoundé en 2023, le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby a porté à l’attention de ses pairs, la candidature de son pays à la Direction Générale de l’ASECNA avec en appui le dossier et le programme de son candidat Mahamat Aware Neissa alors Directeur Général de l’ADAC. Une candidature appréciée et soutenue par les chefs d’Etat de la sous-région dans leur déclaration finale. Ils ont, dans la foulée, instruit leurs délégations respectives à travailler pour la triomphe du candidat tchadien.



Après le soutien des pays membres de la CEMAC, une commission a été mise sur pied par le Ministère de l’avion civil et de la météorologie pour travailler sur les plans d’action, des stratégies et le programme du candidat Mahamat Aware Neissa. Pendant plus d’une année, les techniciens du transport et de l’aviation du Tchad et des pays de la CEMAC ont travaillé d’arrache-pied avec les diplomates et les politiques pour donner une dimension communautaire à la candidature du Tchad à la Direction générale de l’ASECNA.



Les discrédits sur Mahamat Aware Neissa et sa candidature



En 2020 déjà, alors que le Tchad est en pleine campagne pour son candidat à la Direction générale de l’ASECNA, des lobbies internes au niveau national ont commencé à persécuter la candidature de Mahamat Aware Neissa et mettent tout en œuvre pour le discréditer son profil professionnel. Elles se sont attaquées à son diplôme d’ingénieur d’aviation civile en propageant des rumeurs sur son authenticité.



Une situation qui a obligé le feu Maréchal à mettre sur pied en 2020 une commission de vérification des diplômes et du profil du candidat composée d’éminentes universitaires. Après vérification faite, l’ONECS et la commission ont rendu leur rapport quelques mois plus tard et sont formelles : les diplômes d’ingénieur d'aviation civile du candidat Mahamat Aware Neissa obtenus à la prestigieuse académie d’aéronautique de Saint Petersburg en Russie avec mention très honorable sont authentiques.



Les expériences de plus de 20 ans dans le transport et de l’aviation civile ainsi que dans l’administration sont aussi vérifiées et certifiées conformes par la commission qui a déposé son rapport à la Présidence de la République. C’est ainsi que tout doute a été dissipé sur le dossier et le profil du candidat du Tchad à la Direction Générale de l’ASECNA.



En plus de toutes ces démarches, le Ministère de l’aviation civile et de la météorologie a écrit à l’académie d’aéronautique de Saint Petersburg en Russie avec une note du 27/10/2022 sous le numéro 626/MACMN pour avoir une confirmation formelle des diplômes d’ingénieur du candidat. L’école a répondu avec une lettre formelle que le sieur Mahamat Aware Neissa est bel et bien issu de la promotion de 1995 sous le décret numéro 167 du 27 juin 1995 avec Mention honorable. Il figure parmi les six meilleurs de sa promotion. Et son diplôme a été légalisé par le Ministère des affaires étrangères de Russie du 05 juillet 1995. Une procédure qui a clos les débats sur les rumeurs propagées.



Lors des enquêtes, les rédactions ont vérifié l’authenticité du diplôme auprès de la responsable des archives de l’académie d’aéronautique de Saint Petersburg en Russie, Marinova Marina Vitalevna sous le contact téléphonique +7(812)704-18-26. Les témoins à la soutenance du diplôme d’ingénieurs de Mahamat Aware Neissa sont aussi consultés dans le cadre de cette enquête notamment Alhadj Abdérahim Dinguest ingénieur télécom à SOUDATCHAD, Moustapha Tidjani à l’ASECNA à Dakar et Mahamat Adoum, ambassadeur du Tchad au Burkina… Tous ont témoigné de leur présence dans la salle pendant sa soutenance le 23 juin 1995 de l’académie à de Saint Petersburg.



Rappelons que le sieur Mahamat Aware Neissa a aussi plusieurs autres diplômes notamment deux masters et il est en phase de finaliser sa thèse de doctorant sur le thème : impact du startup sur le développement et l’épanouissement de la jeunesse africaine : frein à l’exode vers les côtes européenne.



L’apport de sieur Mahamat Aware Neissa dans l’administration tchadienne est considérable. Il a participé à la mise en place de la Société Salam, à la création de l’ADAC, du Conseil des chargeurs, de l’ANSICE et beaucoup d’autres. Il a contribué à l’administration en tant que Président du Collège de contrôle des revenus pétroliers, et en tant que membre de la cour suprême, de la cours des comptes et bien d’autres. Nous avons parcouru toutes ses institutions et rien de mauvais n’a été découvert sur lui et tous ses collaborateurs gardent de meilleurs souvenirs de lui.



Les persécutions et la candidature de dernières minutes



Alors que la commission de préparation de la candidature de Mahamat Aware Neissa pour 2024 est à pied d’œuvre pour rendre les plans d’action et le programme du candidat à la hiérarchie et aux pays membres de la CEMAC, des rumeurs d’une autre potentielle candidature tchadienne en gestation circulent dans les couloirs. Et la commission a pris très au sérieux ces rumeurs et a préparé une fiche à la hiérarchie pour expliquer la procédure déjà enclenchée et le niveau de travail déjà abattu.



A la surprise générale, la nouvelle Ministre des transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie a fait une déclaration en date du 12 février 2024 pour annoncer une nouvelle candidature à la Direction Générale de l’ASECNA à quelques jours de dépôt des dossiers. Une annonce qui a pris du court les membres de la commission venus des différents pays pour travailler à la triomphe du candidat du Tchad. L’ancien candidat lui-même n’a pas été consulté et n’a appris que la nouvelle dans la presse. Une situation qui a mis en péril la cohésion autour de la candidature du Tchad.



Un climat de méfiance et une crise de confiance se sont emparés du Ministère des transports, de l'aviation civile et de la météorologie ainsi que de l'Autorité de l'aviation civile, au lendemain du changement brusque de candidat à la Direction Générale de l’ASECNA. Une situation qui ne permet pas au sieur Mahamat Aware Neissa de continuer à diriger sereinement l’institution dont il a la charge et a préféré démissionner pour préserver l’intérêt général de l’ADAC.



La candidature du Tchad à la Direction générale de l’ASECNA repart à zéro



Après la désignation d’un nouveau candidat avec un profil différent, le Tchad a pris le risque de repartir à zéro dans les courses diplomatiques pour demander à nouveau le soutien de ses pairs de la CEMAC et le soutien des pays d’Afrique de l’Ouest avec lesquels il a conclu de deal en 2020. Par ce changement de profil, le Tchad a mis en péril les arrangements faits par le passé avec les pays qui soutiennent sa candidature notamment les 12/18 des pays membres de l’ASECNA qui ont donné un avis favorable.



Le Tchad prend aussi le risque de confectionner à la hâte un plan d’action et un programme différent du précédent candidat qui a reçu l’aval des pays de la communauté d’Afrique centrale à quelques jours du dépôt des candidatures à l’ASECNA. Une situation qui discrédite l’image du pays auprès des autres membres de l’ASECNA et minimise la chance du Tchad d’accéder à la Direction de cette prestigieuse institution. On aurait dû faire autrement.



Le Tchad ne doit pas saboter ses propres intérêts pour satisfaire l’égo d’un individu, compétent soit-il avec juste des tracts qui n’ont ni signataires et ni émetteurs. C’est un grand problème pour le pays. Des tracts que nous avons vérifiés et qui ne sont pas fondés.



Une enquête conjointe des rédactions indépendantes.





Dans la même rubrique : < > Hausse des prix des hydrocarbures : quand gouverner par l'austérité est érigé en norme politique au Cameroun Tchad : la crise des enfants de la rue requiert une action immédiate L’urgence de l’action climatique : un appel à des mesures transformatrices Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)