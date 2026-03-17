Tchad : session de formation à l’intention de 150 jeunes de la province de la Tandjilé

Une cérémonie d’ouverture de la session de formation organisée par Ruralis Management, à l’intention de 150 jeunes de la province de la Tandjilé, s’est déroulée le dimanche 15 mars 2026 à Laï.



C’est le président du Conseil provincial de la Tandjilé, Yaougué Mallet, qui a officié ladite cérémonie. Cette session de formation, vise à amener les jeunes de la province de la Tandjilé, à transformer leurs potentiels en opportunité concrète.



Pendant deux jours, les participants auront à aborder des compétences essentielles : de l’idée à la création d’entreprise. Les outils de recherche d’emploi et comment s’initier à la rédaction de documents administratifs et professionnels comme les termes de référence et les notes conceptuelles.



Cette session de formation organisée par Ruralis Management, à l’intention de 150 jeunes de la province de la Tandjilé. Prenant la parole le manager de Ruralis Management de Mandoul, Junior a exprimé sa profonde gratitude, au conseil provincial de la Tandjilé pour son accompagnement et son engagement aux côtés de cette des jeunes



Dans son allocution d’ouverture, le président du conseil provincial Yaougué Mallet a tout d’abord salué l’initiative et exhorte les participants à être assidue pendant les travaux. Après la cérémonie protocolaire terminée, place à l’activité. Cette formation est rendue possible grâce à l’appui financier du conseil provincial de la Tandjilé.