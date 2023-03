Tchad : signature de convention de l'initiative 50.000 emplois pour les jeunes du Mayo Kebbi Est

Le Ministère de la jeunesse, des Sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial soutient l'initiative de création d'emplois pour les jeunes dans la province de Mayo Kebbi Est. La première vague de cette initiative, qui s'élève à 50 000 emplois décents, vient de se terminer. Les projets des lauréats ont été sélectionnés et ont bénéficié du parrainage de personnalités reconnues. La signature des conventions avec les lauréats a été réalisée en présence du Ministère et des parrains. De plus, une formation a été proposée aux lauréats pour renforcer leurs compétences en entrepreneuriat.



