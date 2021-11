Tchad : surveillant assassiné, un terrain d’entente entre les familles

Un dénouement à l’amiable est annoncé dans l’affaire de l’assassinat du surveillant du lycée Groupe Toumaï, en dehors de l’action pénale. Les familles du meurtrier et de la victime ont pu trouver un terrain d'entente pour régler la question du meurtre, suite à l’intervention des sages des deux parties.



La famille du meurtrier a fourni une somme d'argent pour préparer les obsèques. Après objections et vives disputes, la famille de la victime a accepté cette somme symbolique.



Selon les deux parties, ce dramatique événement relève du destin. Le tueur est entre les mains de la justice et son sort n'est contrôlé par personne d'autre que la justice. Sur cette base, il semble que les choses se soient un peu calmées. À travers le dialogue, les sages ont pu effacer l'idée de vengeance dans l'esprit de certains.



Le meurtrier et la victime sont des ressortissants de la province du Kanem, ce qui a contribué à étouffer d’éventuels conflits.