Tchad : un élan citoyen pour aider les sinistrés d'inondations à N'Djamena

"Malgré le contexte économique difficile, on s'est mobilisés avec le peu qu'on a pour assister et soutenir moralement aussi", a-t-elle expliqué.



Adrienne Ndoubayo lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté et les ONG afin de venir en aide aux sinistrés. "Nous exhortons chaque tchadien, peu importe les moyens dont il dispose, de venir au secours de ces gens", a-t-elle déclaré.



La population a exprimé sa satisfaction, tout en demandant au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible. "On ne dort plus, on passe toute la nuit à veiller et nos enfants sont malades. Il n'y a pas de moyens pour les emmener à l'hôpital. Maintenant, notre souci ce n'est pas l'eau mais nos enfants qui sont malades, le gouvernement doit comprendre ça", a souligné une mère de famille.