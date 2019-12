Tchad : un homme arrêté par des civils à Chawir après le meurtre d'un voyageur

Il est suspecté d'avoir semé -avec ses compagnons- la désolation dans beaucoup de familles du Guéra en braquant et en tuant des paisibles citoyens. Un homme vient d'être arrêté par des courageux habitants de Chawir, non loin de Mongo, dans le département de Mangalmé, après avoir assassiné un voyageur en provenance de Baro.



Ses complices ont pris la fuite mais l'enquête se poursuit.



Le présumé malfrat qui a été interpellé habite dans un Ferrick non loin du village Banda, à la sortie Nord de Mongo.



Jeudi dernier, deux véhicules en provenance du marché hebdomadaire de Baro ont été braqués par des malfaiteurs. Lors du braquage, ils ont tué un commerçant et en ont blessé deux autres grièvement. L'un des présumés malfaiteurs a été présenté jeudi matin au gouverneur de la province du Guéra, Paul Nbainodoum Ngartelbaye.



La provenance des armes utilisées par les malfaiteurs lors de leurs opérations suscite des interrogations.