Tchad : un incendie ravage une habitation à Mouli au Guéra et laisse une famille démunie

Selon les premières informations, le sinistre aurait été déclenché accidentellement par un enfant de trois ans. Attisées par un vent violent, les flammes se sont rapidement propagées, réduisant en cendres une grande partie des biens de la famille.



Présente sur les lieux au moment du drame, l’épouse du chef de ménage a tenté, malgré les flammes, de sauver quelques effets. Elle a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.



Le bilan matériel est particulièrement lourd. L’incendie a détruit notamment plusieurs sacs de mil et de sucre, des couvertures, des exemplaires du Saint Coran ainsi que l’ensemble du mobilier et des équipements du foyer. Une importante somme d’argent conservée au domicile a également été perdue dans les flammes.



Alertées, les autorités locales ont ouvert une enquête afin d’évaluer précisément l’ampleur des dégâts et les circonstances exactes de l’incendie.