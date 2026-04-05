Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un incendie ravage une habitation à Mouli au Guéra et laisse une famille démunie


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 5 Avril 2026


Un violent incendie s’est déclaré le 4 avril 2026 à Mouli, dans la sous-préfecture de Baro (province du Guéra), ravageant le domicile d’un chef de ménage et causant d’importants dégâts matériels.


Tchad : un incendie ravage une habitation à Mouli au Guéra et laisse une famille démunie
Selon les premières informations, le sinistre aurait été déclenché accidentellement par un enfant de trois ans. Attisées par un vent violent, les flammes se sont rapidement propagées, réduisant en cendres une grande partie des biens de la famille.

Présente sur les lieux au moment du drame, l’épouse du chef de ménage a tenté, malgré les flammes, de sauver quelques effets. Elle a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Le bilan matériel est particulièrement lourd. L’incendie a détruit notamment plusieurs sacs de mil et de sucre, des couvertures, des exemplaires du Saint Coran ainsi que l’ensemble du mobilier et des équipements du foyer. Une importante somme d’argent conservée au domicile a également été perdue dans les flammes.

Alertées, les autorités locales ont ouvert une enquête afin d’évaluer précisément l’ampleur des dégâts et les circonstances exactes de l’incendie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/04/2026

Tchad : jeux de hasard, des femmes jouent en toute discrétion à N’Djamena

Tchad : jeux de hasard, des femmes jouent en toute discrétion à N’Djamena

Tchad : cafétérias et « tournes-dos », la nouvelle vie urbaine des femmes à N’Djamena Tchad : cafétérias et « tournes-dos », la nouvelle vie urbaine des femmes à N’Djamena 03/04/2026

Populaires

Tchad : le piège de la surproduction au pays du bérébéré

05/04/2026

Tchad : le Président et le Premier ministre adressent leurs vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de Pâques

05/04/2026

Tchad : un jeune homme agressé à Oubi (Guéra), évacué d’urgence à N’Djamena

05/04/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 02/04/2026 - Dr Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion de crises complexes et interdépendantes, président du CEDPE.

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour 01/04/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter