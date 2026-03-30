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LITTERATURE

Tchad : un jeune écrivain de Sarh présente son roman engagé pour lutter contre la pauvreté


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 30 Mars 2026



Tchad : un jeune écrivain de Sarh présente son roman engagé pour lutter contre la pauvreté
La dédicace du livre intitulé « La pauvreté : un mal qui forge » s’est déroulée dans les locaux du Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalabaye de Sarh, en présence de nombreuses personnes amoureuses de la littérature.

Cette œuvre littéraire a pour objectif d’amener le lecteur à changer de regard sur la précarité, et à comprendre qu’elle peut, dans certains cas, renforcer la volonté et le courage. Publié aux éditions AlGamar et contenant 122 pages, le roman intitulé « La pauvreté : un mal qui forge » est l’œuvre du jeune écrivain Mouederomti Mbaidedjibe.

Ce roman ne se limite pas à une simple fiction. Il s’inscrit dans une démarche à la fois sociale et éducative. L’auteur développe l’idée que, malgré les difficultés qu’elle impose, la pauvreté peut aussi devenir un moteur de transformation personnel. A travers des récits inspirés de réalités vécues, il montre comment certaines personnes parviennent à dépasser leurs conditions de vie pour construire un avenir meilleur.

Mouederomti Mbaidedjibe a expliqué devant des invités venus des différents quartiers de la ville de Sarh que son livre repose sur trois objectifs principaux : attirer l’attention sur les réalités sociales, sensibiliser le public sur les conséquences de la pauvreté et encourager chacun à ne pas abandonner face aux difficultés.

Il a particulièrement insisté sur la jeunesse, qu’il invite à persévérer, à croire en ses capacités, et à transformer les obstacles en opportunités. Son message s’adresse également aux responsables publics et aux acteurs de la société, qu’il appelle à s’impliquer davantage dans la lutte contre les inégalités.

Le représentant du recteur de l’Académie du Sud-Est, Dr Allaïssem Yves a salué cette initiative qu’il juge importante pour la société. Il a apporté une appréciation critique de l’ouvrage, qu’il a qualifié d’intéressant et riche en enseignements. Selon lui, ce livre constitue un outil utile pour la jeunesse, qu’il invite à le lire afin d’en tirer des leçons pratiques, notamment sur l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat comme moyen de prévenir la pauvreté.

La cérémonie de dédicace s’est déroulée en présence de Bani Ngadogo Koho, secrétaire de séance du Conseil provincial du Moyen-Chari, représentant le président du Conseil et parrain de l’évènement. Dans son intervention, il a salué l’initiative de l’auteur, soulignant l’importance de la littérature comme moyen d’éveil des consciences et de transmission de valeurs.

« Nous devons mettre un accent particulier sur la nécessité de soutenir la création intellectuelle national, afin de valoriser les jeunes talents tchadiens et promouvoir la culture de notre pays », a conclu Bani Ngadogo Koho.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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