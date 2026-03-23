Tchad : un nouveau-né abandonné retrouvé sain et sauf à Mao

À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé sain et sauf ce 23 mars 2026 dans le quartier Maïfort, après avoir été abandonné. Sa mère demeure introuvable à la suite de cet acte.



Informées de la situation, les autorités, conduites par le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, et le commissaire central adjoint de Mao, Ndoalta Judicaël, ont transféré l’enfant à l’hôpital pour recevoir des soins appropriés.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet abandon et d’identifier l’auteur des faits.