Tchad : un réseau criminel démantelé à Abéché, la sécurité renforcée

Au cours des échanges, les responsables sécuritaires ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel impliqué dans des attaques visant des commerçants d’or. Les biens dérobés ont été récupérés puis restitués à leurs propriétaires, tandis que les présumés auteurs seront traduits en justice conformément aux dispositions en vigueur.



Intervenant à cette occasion, le procureur Hissein Saleh Arabi a insisté sur la nécessité de constituer des dossiers judiciaires solides afin de garantir l’efficacité des poursuites et le respect des procédures légales.



Saluant les résultats obtenus, le général Ismaël Yamouda Djorbo a encouragé les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à assurer la protection des populations et à renforcer durablement la stabilité dans la province du Ouaddaï.