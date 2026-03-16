Tchad : un vent violent emporte la toiture du centre de santé de Bendanan à Koumogo

Un vent très violent, accompagné d’une légère pluie, s’est abattu en fin d’après-midi du samedi 14 mars 2026 dans la localité de Bendanan, située dans la sous-préfecture de Koumogo. Ce phénomène a causé plusieurs dégâts matériels dans la zone.
Le centre de santé du village de Bendanan figure parmi les bâtiments les plus touchés. La toiture de l’établissement a été complètement emportée par le vent. Quelques maisons et cases ont également été endommagées ou se sont écroulées.
Pour l’heure, aucune perte en vie humaine n’a été signalée.
Le centre de santé du village de Bendanan figure parmi les bâtiments les plus touchés. La toiture de l’établissement a été complètement emportée par le vent. Quelques maisons et cases ont également été endommagées ou se sont écroulées.
Pour l’heure, aucune perte en vie humaine n’a été signalée.