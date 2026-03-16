Tchad : un vent violent emporte la toiture du centre de santé de Bendanan à Koumogo

Un vent très violent, accompagné d’une légère pluie, s’est abattu en fin d’après-midi du samedi 14 mars 2026 dans la localité de Bendanan, située dans la sous-préfecture de Koumogo. Ce phénomène a causé plusieurs dégâts matériels dans la zone.



Le centre de santé du village de Bendanan figure parmi les bâtiments les plus touchés. La toiture de l’établissement a été complètement emportée par le vent. Quelques maisons et cases ont également été endommagées ou se sont écroulées.



Pour l’heure, aucune perte en vie humaine n’a été signalée.