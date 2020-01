Tchad : une colonne de l'armée en provenance de Kousseri se dirige vers le Sud

Une importante colonne de l'armée tchadienne en provenance de Kousseri se dirige depuis ce vendredi matin vers le Sud du Tchad.



Plus d'une centaine de véhicules composés de porte-chars de combat, de citernes à carburant et des véhicules de transport de troupes empruntent le rond-point de Walia pour prendre la direction du Sud du Tchad.



Le mystère demeure quant au redéploiement massif de l'armée dans la partie méridionale du Tchad, voisine de la Centrafrique et du Soudan en proie à une instabilité croissante.



Le départ de cette colonne est observé depuis 8 heures et se poursuivait toujours en fin de matinée.



La population riveraine s'est amassée dans les rues et autour des ronds-points pour observer le départ de cette colonne.