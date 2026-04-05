Tchad : une délégation ministérielle attendue à Mao pour lancer le projet des filets sociaux

Le ministre d’État, des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Tahir Hamid Nguilin, accompagné de son collègue en charge de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, ainsi que du ministre de l’Administration du Territoire, est attendu ce vendredi à Mao pour le lancement du projet des filets sociaux adaptatifs et productifs.



Ce projet sera mis en œuvre dans neuf provinces : Batha, Ennedi-Est, Kanem, Logone Oriental, Mayo-Kebbi Ouest, Ouaddaï, Salamat, Sila et Wadi-Fira. En prélude à cette cérémonie, plusieurs autorités administratives et locales des provinces concernées sont déjà arrivées à Mao.



Des secrétaires généraux et directeurs généraux des ministères sont également sur place pour apporter leur assistance. Tout est fin prêt pour accueillir le ministre d’État, des Finances, du Budget, du Plan et de la Coopération, Tahir Hamid Nguilin.