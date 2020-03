Tchad : une équipe de la Télévision nationale molestée par le GMIP

Le bureau exécutif de l'Union des journalistes tchadiens (UJT) s'est dit, samedi, "gravement offusqué par le comportement ignominieux des éléments des forces de l'ordre vis-à-vis des journalistes tchadiens dans le cadre de leur rôle d'éveiller de conscience et d'informateurs."



Jeudi 26 mars 2020, une équipe de la Télévision nationale (le journaliste Aly Mahamat Bello, le caméraman Abakar Mahamat Seid et leur chauffeur), pourtant en reportage à bord d'un véhicule de l'Etat, ont été intentionnellement pris à partie, brutalisés et molestés par les éléments du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) au quartier Champ-de-fils, révèle l'UJT.



Ils ont été conduits manu militari au commissariat du 5ème arrondissement où ils ont été enfermés durant trois heures de temps. Leur seul tort est de réaliser un reportage en images pour constater l'effectivité de l'entrée en vigueur des mesures de restriction contre le Coronavirus, explique le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir.



L'UJT s'indigne de cette attitude belliqueuse des policiers qui n'est pas isolée. Elle dénonce également le traitement inhumain infligé par les éléments du GMIP à Mbairamadji Gollar, journaliste de l'Observateur, une semaine plus tôt au quartier Moursal pour un article qu'il a signé en toute responsabilité dans les colonnes de son journal.



Elle dénonce des manoeuvres sciemment orchestrées et exige que les auteurs de ces bavures contre les journalistes qui ne sont ennemis d'aucune opinion, soient réprimandés et les hautes autorités prennent des mesures qui s'imposent afin de protéger les hommes des médias dans l'exercice de leur profession.