Tchad : une jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours à Mongo après une rupture amoureuse

Selon les informations recueillies auprès de sources locales, la victime entretenait une relation amoureuse qu’elle considérait sérieuse. Toutefois, son compagnon aurait brusquement mis fin à leur relation, déclarant ne plus vouloir poursuivre cette liaison. Une décision qui aurait profondément affecté la jeune femme.



Sous le choc émotionnel, la jeune femme aurait alors posé un acte désespéré : elle aurait tenté de s’immoler par le feu à l’aide d’un briquet. Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux. Grâce à leur réactivité, la victime a pu être évacuée en urgence vers l’hôpital provincial de Mongo, où elle reçoit actuellement des soins.



Quant à son compagnon présumé, il a été interpellé et se trouve actuellement au commissariat de police de Mongo pour les besoins de l’enquête.



Réagissant à ce drame, le premier adjoint au maire de la ville de Mongo, Mahamat Amine Ahmat Ibedou, a lancé un appel à la population. Il a fermement condamné cet acte, le qualifiant de contraire aux valeurs humaines, et a insisté sur le fait que « le suicide n’est jamais une solution », invitant chacun à privilégier le dialogue et le soutien en cas de détresse.