Tchad : une jeune femme donne naissance à des triplés au Batha

Madina Moussa, résidente du village Batnal-fil, a été transportée d’urgence au centre de santé vers 3 heures du matin, où elle a accouché. Tant la maman que les enfants ont été placés sous observation avant leur sortie.



Le responsable du centre de santé, Yakhoub Moustapha, nous informe que la maman et les enfants se portent bien. Cependant, il lance un appel à l’aide à la communauté et aux âmes charitables pour soutenir les nouveaux-nés et leur mère. Il sollicite également un soutien en termes de personnel, d’équipement et de médicaments pour le centre.



Il est important de noter que l’établissement ne dispose pas d’une salle d’accouchement adéquate et souffre d’un manque d’infrastructures essentielles. Le responsable du centre appelle donc le gouvernement et les partenaires à soutenir ce centre de santé, qui est crucial pour les 6 886 habitants du village. Récemment, le centre a connu une augmentation significative de visites, notamment de la part des femmes enceintes.