Tchad : une mission sécuritaire de la Force Mixte Tchad-RCA à la frontière

Les 4 et 5 avril 2026, une équipe conjointe du Tchad et de la République Centrafricaine a mené une opération baptisée « Al-Hamamia », dans les zones proches de la frontière. L’objectif principal de cette mission était de renforcer la sécurité et de maintenir un contact direct avec les populations locales.



Dirigée par le général de brigade Moubarak Abakar Nassour Hor, la délégation s’est d’abord rendue à Ngondeḯ, sous-préfecture du département du Lac Iro. Sur place, elle a rencontré les autorités locales, ainsi que des commerçants. Les discussions ont porté sur la paix sociale et la continuité des activités économiques dans la zone.



La mission s’est ensuite poursuivie à Boussa, une localité importante située non loin de la frontière avec la République Centrafricaine. Les responsables militaires ont rappelé l’importance de la libre circulation des personnes et des marchandises. Ils ont également encouragé les habitants à rester vigilants, et à signaler tout comportement suspect qui peut perturber la quiétude des paisibles citoyens.



De leur côté, les populations ont profité de cette visite pour exprimer leurs difficultés quotidiennes. Parmi les principales préoccupations, figurent le manque d’eau, l’insuffisance d’infrastructures et les problèmes liés au pâturage, ainsi que le mauvais état des routes.



Le général de brigade Moubarak Abakar Nassour Hor, a indiqué que ces préoccupations seront prises en compte dans les futures actions menées par les forces sur le terrain. « Nous voudrions renforcer les liens entre nous les forces de défense et vous communautés locales, tout en améliorant les conditions de sécurité dans la zone frontalière », a-t-il conclu.