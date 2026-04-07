Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une mission sécuritaire de la Force Mixte Tchad-RCA à la frontière


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 7 Avril 2026



Tchad : une mission sécuritaire de la Force Mixte Tchad-RCA à la frontière
Les 4 et 5 avril 2026, une équipe conjointe du Tchad et de la République Centrafricaine a mené une opération baptisée « Al-Hamamia », dans les zones proches de la frontière. L’objectif principal de cette mission était de renforcer la sécurité et de maintenir un contact direct avec les populations locales.

Dirigée par le général de brigade Moubarak Abakar Nassour Hor, la délégation s’est d’abord rendue à Ngondeḯ, sous-préfecture du département du Lac Iro. Sur place, elle a rencontré les autorités locales, ainsi que des commerçants. Les discussions ont porté sur la paix sociale et la continuité des activités économiques dans la zone.

La mission s’est ensuite poursuivie à Boussa, une localité importante située non loin de la frontière avec la République Centrafricaine. Les responsables militaires ont rappelé l’importance de la libre circulation des personnes et des marchandises. Ils ont également encouragé les habitants à rester vigilants, et à signaler tout comportement suspect qui peut perturber la quiétude des paisibles citoyens.

De leur côté, les populations ont profité de cette visite pour exprimer leurs difficultés quotidiennes. Parmi les principales préoccupations, figurent le manque d’eau, l’insuffisance d’infrastructures et les problèmes liés au pâturage, ainsi que le mauvais état des routes.

Le général de brigade Moubarak Abakar Nassour Hor, a indiqué que ces préoccupations seront prises en compte dans les futures actions menées par les forces sur le terrain. « Nous voudrions renforcer les liens entre nous les forces de défense et vous communautés locales, tout en améliorant les conditions de sécurité dans la zone frontalière », a-t-il conclu.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/04/2026

Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne

Tchad : à Ati, les autorités évaluent les dégâts après l’incendie des entrepôts du marché moderne

Tchad : un incendie ravage une habitation à Mouli au Guéra et laisse une famille démunie Tchad : un incendie ravage une habitation à Mouli au Guéra et laisse une famille démunie 05/04/2026

Populaires

Tchad : intervention rapide de la Force Mixte Tchad-RCA après une attaque à la frontière

07/04/2026

Revised foreign trade law boosts China's drive towards trader of quality

07/04/2026

Frappe de drone à Tiné : Le Tchad fait appel à une expertise internationale face à une attaque "venue du Soudan"

07/04/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 02/04/2026 - Dr Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion de crises complexes et interdépendantes, président du CEDPE.

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour 01/04/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter