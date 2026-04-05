Tchad : une nouvelle équipe pour relancer le football dans le département du Barh-Koh

Ce dimanche 05 avril 2026, au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbye de Sarh, s’est tenue l’Assemblée générale élective de la ligue départementale de football du Barh-Kôh.



La rencontre a été dirigée par le président de la ligue provinciale de football du Moyen-Chari, Baba Ousmane, en présence du représentant de la délégation de la jeunesse et des sports, Tazia Volonté.



Initialement reportée pour des irrégularités, cette assemblée a finalement permis de rassembler les acteurs du football local, notamment les jeunes passionnés de la discipline, les entraineurs, les dirigeants des clubs, des footballeuses, et anciens sportifs venus réfléchir sur l’avenir du football dans la province du Moyen-Chari plus précisément dans le département du Barh-Koh.



En début de séance, l’équipe sortante a présenté son bilan d’activités pour la période 2024-2025, en mettant en lumière les différentes dépenses effectuées. Par la suite, le président sortant, Nodjiadoum Dieudonné, a annoncé la démission de son bureau, tout en appelant les jeunes à s’impliquer davantage pour sauver le football local, qu’il estime en difficulté dans la province.



Après la lecture du code électoral, les candidats en lice ont exposé leurs projets devant l’assemblée. Le scrutin, organisé en deux tours, s’est déroulé dans un climat calme et transparent, sous la supervision de la commission électorale dirigée par Ambadi Zakaria. À l’issue du vote, Mahammed Salisu Yomana a été élu président de la ligue départementale du Barh-Kôh, après un tirage au sort décisif.



Son adversaire, Ndilnodji Emmanuel, a salué la transparence du processus, avant de féliciter le vainqueur. Dans sa première déclaration, le nouveau président a remercié les votants pour leur confiance et s’est engagé à redonner au football du Barh-Kôh toute sa valeur.



De son côté, la vice-présidente de la commission électorale, Mety Mallah, a apprécié le sens de responsabilité des candidats et des électeurs, qui ont contribué au bon déroulement du scrutin. En clôturant ces assises, Baba Ousmane a félicité le président élu tout en encourageant son challenger.



Il a invité la nouvelle équipe à travailler avec sérieux pour le développement du football dans le Barh-Kôh. Il faut noter que cette élection a été rendue possible grâce à l’appui financier et technique de l’association Nour Al Chabab de Sarh et du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.