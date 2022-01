Tchad : une stratégie de proximité d’un collectif de la société civile pour le dialogue

Le Collectif des plateformes des organisations de la société civile (COPOSOC) a rencontré ce 31 janvier les autorités de la commune du 6ème arrondissement et installé son point focal communal, en présence des chefs de carré et délégués de quartier.



Dans son allocution, le coordonnateur du COPOSOC, Ahmat Haroun Larry, a souligné que tout le monde doit s’impliquer pour le dialogue. C’est en ce sens que la plateforme sillonne les arrondissements pour recueillir les doléances et les propositions en vue de les défendre lors des assises nationales.



“Le dialogue va porter le destin du Tchad. On ne peut pas s’hasarder à dire qu’on ne participe pas. Pour l'intérêt de la nation, nous allons apporter notre contribution. On doit dire ce qui ne marche pas et on doit proposer ce qu'il faut”, a relevé Ahmat Haroun Larry.



Il a rappelé que les militaires ne sont pas là pour gouverner, leur place étant dans les casernes. “Nous, les hommes de la société civile, ne sommes que des accompagnateurs. On doit apporter notre contribution pour le dialogue, pour ne pas que le pays plonge dans le désordre. Nous devons apporter notre contribution pour que la paix règne dans notre pays”, a martelé le coordinateur de la plateforme.



Selon le maire de 6ème arrondissement, Mamissou Mallet, le dialogue national inclusif est le poumon du dispositif de la transition en cours. C'est dans ce sens que le comité d'organisation du dialogue national inclusif multiplie les démarches pour garantir le caractère inclusif des assises.



L'exécutif du 6ème arrondissement salue cette initiative hautement patriotique.