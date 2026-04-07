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Tchad : validation du plan d’actions stratégiques triennal 2026-2028 du MAEP-Tchad


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 7 Avril 2026



Tchad : validation du plan d’actions stratégiques triennal 2026-2028 du MAEP-Tchad
Le Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP-Tchad) a tenu, ce mardi 7 avril 2026, une réunion technique de validation de son plan d’actions stratégiques triennal 2026-2028, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, en présence des principales parties prenantes.

Les travaux ont porté sur trois thématiques majeures : l’examen du Plan d’Action Stratégique Triennal 2026-2028, le processus d’évaluation de la gouvernance dans le cadre du MAEP, ainsi que les priorités actuelles du mécanisme au niveau continental.

Dans son intervention, le président de la Commission nationale de gouvernance du MAEP-Tchad, Idriss Dokony rappelle que le Tchad a adhéré au MAEP en janvier 2013, devenant ainsi le 33ème pays membre. Il souligne que cette adhésion, de nature volontaire, témoigne de l’engagement ferme du pays en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence, et de l’amélioration continue des politiques publiques.

En 2023, le MAEP-Tchad a célébré son 10ème anniversaire, marquant une décennie d’engagement, d’apprentissage et d’action. Ce cap symbolique a permis de dresser un bilan approfondi du parcours du mécanisme, d’identifier les acquis et de reconnaître les défis persistants. Fort de cette expérience, le MAEP-Tchad a entrepris l’élaboration de son Plan d’Action Stratégique Triennal 2026-2028, un document en cours de finalisation, conçu comme un outil pragmatique et orienté vers les résultats.

Ce plan intègre les enseignements tirés des dix premières années d’activité, et ambitionne de positionner le MAEP-Tchad comme un véritable instrument d’aide à la décision publique. Selon M. Dokony, l’objectif est clair : faire du MAEP-Tchad un levier efficace, capable d’impacter durablement les conditions de vie des citoyens.

Il a par ailleurs souligné que la réunion technique de validation revêt une importance capitale, car elle constitue un cadre d’échanges, d’enrichissement et d’amendement du projet de plan stratégique. Il conclut que les observations et recommandations formulées à cette occasion permettront d’aboutir à un document final pertinent et opérationnel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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